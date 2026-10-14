Martinez traži otkaze u Mančester junajtedu: "Lako je mijenjati trenere, šta ćemo sa ostalima?"

Lisandro Martinez je poslije poraza od Atletiko Madrida isprozivao ljude koji vode Mančester junajted, posebno tehničkog direktora Džejsona Vilkoksa.

Izvor: Printscreen/X/Primevideosport

Mančester junajted je u rezultatskoj krizi od početka sezone. Na 13. mjestu je u Premijer ligi, dok je u Ligi šampiona doživio poraz od Atletiko Madrida (0:2). Rezultat je mogao da bude još ubjedljiviji, pa je poslije meča jedan od najiskusnijih igrača žestoko isprozivao ljude koji vode klub. Lisandro Martinez nije birao riječi.

"Veoma loše, mnogo smo loši bili. Moram mnogo da se kontrolišem. Ovo je odraz u ogledalu dešavanja u našem klubu. Imali smo sjajnu sezonu prošle godine i očekivali smo više od ljudi koji vode klub. Da dovedu više igrača za takmičenje. Mnogo timova je dovelo dosta igrača, Atletiko ima odličan tim i zaslužio je pobjedu", rekao je Martinez.

Novinar ga je direktno pitao od koga je sve to očekivao više.

"Očekujem više od svih. Očekivao sam više investicija u tim, više od tehničkog direktora (Džejson Viloks prim. aut.). Moram da budem iskren. I mi kao igrači moramo više, ali je važno da se napravi jak tim da bude spreman za ovakvo veče."

"Lako je mijenjati trenera, šta ćemo sa ostalima?"

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico https://t.co/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport)October 13, 2026

Junajted je u ljetnom prelaznom roku ojačao vezni red, ali ne i defanzivu.

"Generalno pričam o investiranju u cijelu ekipu. Prošle godine smo napravili bazu da se napravi sjajan tim. Moramo da dokažemo nešto, razočarani smo. Došli smo ovdje, razočaran sam."

Obično je trener na udaru poslije loših rezultata, u ovom slučaju je to Majkl Kerik. Lisandro je stao u njegovu odbranu.

"Kerik radi najbolje što može, svaka sezona je drugačija. Ne možeš da živiš na onome što si uradio prošle godine. Timovi znaju kako igraš, ako ne praviš promjene, onda je veliki problem. Ako mijenjaš trenere stalno, šta ćeš sa drugim sektorima u klubu? Lako je reći da je kriv trener i igrači, ali mora da se priča i o drugim sektorima u klubu", kazao je Lisandro Martinez.

"Neću da ćutim"

"As a club, I expect more... I’m not gonna close my mouth, we need to have more ambition.” Lisandro Martínez opens up to @pschmeichel1 about Manchester United's struggles https://t.co/mJsHg9pk9Z — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo)October 13, 2026

Poslije razgovora za "Prajm video" je pričao i za "CBS" i tamo je imao još jedan oštar napad na ljude u klubu.

"Ne igramo dobro kao tim, možete da vidite da nismo povezani, ne možemo da vežemo tri-četiri dodavanja. Govor tijela isto. Propustimo neke šanse, postaneš negativan. Kada igraš protiv ovakvog tima, ne možeš da primiš gol u prvom minutu. Nemamo samopouzdanje, rotacija u timu je takva da morate više da rotirate jer ima mnogo utakmica. Nemamo dobar sastav, kada uporedimo to sa drugim ekipama. Moramo da ostanemo pozitivni, da budemo iskreni prema svima. Možemo bolje, imamo igrače. Kada gledate naše utakmice vidite igrače i menadžera i uperite prstom u nas, to je naša odgovornost, ali očekujem mnogo više od cijelog kluba. Neću da ćutim. Očekujem više, potrebna nam je veća ambicija, da pričamo o tituli u Ligi šampiona i Premijer ligi, ne o drugim stvarima. Ako ne kažemo istinu, ništa se neće promijeniti."