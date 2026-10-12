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Irfan Peljto sudi napadaču "zmajeva" u Ligi šampiona!

Irfan Peljto sudi napadaču "zmajeva" u Ligi šampiona!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Sarajevski sudija dijeliće pravdu na meču Slovan Bratislava - Štutgart (srijeda, 21.00).

Irfan Peljto Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Irfan Peljto (1984.) odradiće ove sedmice prvi meč u Ligi šampiona u tekućoj sezoni.

Najbolji bh. sudija je do sada odradio po jedan meč u kvalifikacijama kako za evropsku elitu (Union Sen Žiloa – Bode/Glmit) tako i za Ligu Evrope (Salcburg – Mjelbi), uz jedan meč u Ligi nacija (Vels – Danska) i tri u Premijer ligi BiH (Velež – Sloga, Zrinjski – Široki Brijeg i Zrinjski – Velež). Sada je došao red i na Ligu šampiona, a odlukom evropske kuće fudbala naći će se na terenu u Bratislavi, gdje se Slovan sastaje sa Štutgartom.

Ovaj meč igra se u srijedu (14. oktobar), a biće to susret timova koji u svojim redovima imaju fudbalere iz BiH. Tako za Slovan nastupa nekadašnji juniorski reprezentativac Alen Mustafić (1999.), koji je šest puta obukao dres bh. selekcije do 19 godina. Sa druge strane, za Štutgart igra aktuelni napadač "zmajeva" Ermedin Demirović (1998.), koji je na dosadašnjih 7 utakmica u sezoni postigao 4 gola, od čega 3 u Ligi šampiona.

Ujedno, Peljto će tako odraditi svoj 18. meč u ovom takmičenju. Debitovao je 24. novembra 2021. godine, kada su se sastali Bešiktaš i Ajaks, a posljednji meč prije ovog koji je zakazan u srijedu odradio je 20. januara ove godine, kada je bio delegiran za duel Kopenhagena i Napolija.

Svakako mu je kruna karijere finale Konferencijske lige iz proljeća 2025. godine, kada su se u Vroclavu sastali Betis i Čelsi.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Irfan Peljto fudbal Liga šampiona Slovan Bratislava Štutgart

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