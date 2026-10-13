logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istorija Lige šampiona ispisana u Bakuu: Pala je praška Slavija, Sabah ovo nikad neće zaboraviti

Istorija Lige šampiona ispisana u Bakuu: Pala je praška Slavija, Sabah ovo nikad neće zaboraviti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Azerbejdžanski klub Sabah ostvario je istorijsku pobjedu u Ligi šampiona protiv Slavije iz Praga rezultatom 2:0.

Sabah pobijedio Slaviju i stigao do prve pobjede u Ligi šampiona Izvor: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia

Azerbejdžanski prvak Sabah iz Bakua ostvario je prvu, istorijsku pobjedu u Ligi šampiona, protiv Slavije iz Praga 2:0 (0:0).

Srpski napadač Veljko Simić (na slici) dobio je žuti karton u 14. minutu, dok je njegov tim hvatao zalet i kada je njegov saigrač Kahim Paris zatresao gol Čeha u 17. minutu. Ipak, taj pogodak Jamajčanina bio je poništen zbog ofsajda, ali sljedeći nije. Postigao je u 49. minutu za definitivnih 1:0, poslije kojih je Džol-Lens Mikels iz Ruande postavio konačnih 2:0 za Sabah.

Ogromno dostignuće za klub koji je osnovan prije samo devet godina i koji je ovog ljeta senzacionalno izborio plasman u Ligu šampiona iako je krenuo od prve runde. Redom su pred Sabahom padali Nju Sejnst iz Velsa, finski Kups, danski Arhus i u plej-ofu Hapoel Berševa.

Sabah je u 1. kolu Lige šampiona glatko i očekivano rutinski izgubio od Mančester junajteda na Old Trafordu 4:0, ali je ovog utorka dočekao i iskoristio svoju šansu da ispiše klupsku istoriju. Naredni meč igraće 20. oktobra protiv Borusije Dortmund, takođe na Olimpijskom stadionu u Bakuu.

Sabah Slavija Prag
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona Sabah Slavija Prag

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC