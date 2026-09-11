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Tjeri Anri pred kamerama zaprijetio Hrvatu: Baturina morao glasno da kaže njegovo ime

Tjeri Anri pred kamerama zaprijetio Hrvatu: Baturina morao glasno da kaže njegovo ime

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nekadašnji fudbaler Tjeri Anri odlučio da se našali sa Martinom Baturinom, dok su pričali nakon meča Lige šampiona.

Tjeri Anri se našalio sa Martinom Baturinom Izvor: X/CBS Sports Golazo

Hrvatski fudbaler Martin Baturina (23) odigrao je fantastičan meč u Ligi šampiona i imao je presudnu ulogu u pobjedi Koma nad RB Lajpcigom, na utakmici koju je golom obilježio i srpski igrač Andrija Maksimović. Baturina je za 66 minuta na terenu imao gol i asistenciju, pa mu je očekivano pripala nagrada za najboljeg igrača. Upravo to je bio povod za razgovor sa bivšim fudbalerima tokom kojeg mu je prijetio Tjeri Anri.

Kao najbolji pojedinac meča, Baturina se uključio u program "CBS", gdje su ga sačekali voditeljka Kejt Abdo i njeni saradnici, trojica bivših profesionalaca. Nekadašnji igrač Mančester sitija Majka Ričards upitao je hrvatskog igrača ko mu je od njih trojice omiljeni, ali tu praktično ne može ni da se postavlja pitanje jer je Anri jedan od suvlasnika kluba za koji igra!

"Moram da kažem Anri, zato što je on suvlasnik Koma, zar ne?", rekao je Martin Baturina tokom svog uključenja u program. "Moraš to da kažeš inače nećeš dobiti sljedeću platu. Šalim se, to je bila samo šala", odgovorio je nekadašnji francuski fudbaler i izazvao oduševljenje u studiju.

Glasno su se smijali nekadašnji fudbaler Džejmi Karager i Majka Ričards, dok je Baturina istakao da ipak mora biti oprezan.

Nekadašnji fudbaler Monaka, Juventusa, Arsenala i Barselone jedan je od suvlasnika Koma, u koji je investirao novac još dok nisu bili među najboljim ekipama u Italiji. Između ostalog, Tjeri Anri je dobar prijatelj sa Seskom Fabregasom koji se često ističe kao prvi čovjek ovog projekta, jer je nakon ulaganja novca preuzeo ulogu trenera i pokazao da je veoma talentovan za nju.

Prethodna sezona najbolja je u istoriji Koma, pošto su u Seriji A završili na četvrtoj poziciji. To im je omogućilo nastup u Ligi šampiona, koji su započeli furiozno - na svom terenu savladali su RB Lajpcig (4:1) i pokazali da veoma ozbiljno shvataju takmičenje protiv najboljih evropskih klubova. Uz to, Komo u kontinuitetu daje šansu mladim fudbalerima, koje kasnije prodaje za ogroman novac.

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Tagovi

Komo Liga šampiona Martin Baturina Tjeri Anri

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