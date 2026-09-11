Martin Baturina je novo hrvatsko čudo: "Plaćen je 18 miliona evra, sada vrijedi bar 60"

Martin Baturina je novi vezista iz Hrvatske koji će napraviti ogroman transfer. Kao da onaj od 18 miliona iz Dinama u Komo već nije bio impresivan.

Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Martin Baturina je oduševio u dresu Koma u Ligi šampiona. Tim Seska Fabregasa je pregazio Lajpcig 4:1 i za samo 66 minuta na terenu Hrvat je oduševio. Dao je gol u 15. minutu meča i upisao se u istoriju kao prvi strijelac Koma ikada u Ligi šampiona. On je jednom varkom u prazno poslao dvojicu rivala i postigao pogodak, da bi i u 38. minutu asistirao Duvikasu za pogodak.

To su vidjeli evropski velikani, a italijanski mediji sada već pišu o sljedećem velikom transferu Baturine. Prodao ga je Komu Dinamo iz Zagreba za 18.000.000 evra 2025. godine, a sada "Gazeta" navodi da će Komo na njemu uzeti makar 60.000.000.

Šta kaže Gazeta?

"Da ima talenta, znalo se i prije (navijači Milana sigurno se sjećaju one noći u Zagrebu dok je još nosio dres Dinama), no Fabregas ga je uspio pretvoriti u prototip modernog ofanzivnog veznjaka.

Odlikuju ga sjajna kontrola lopte, utrčavanja iz drugog plana, okomita dodavanja i liderski stav. Plaćen 18 miliona evra prije godinu dana, pokazao se kao jedan od najboljih poteza na tržištu. Njegove predstave lansirale su mu u nebo tržišnu vrijednost, koja je danas više nego utrostručena. Plaćen je 18 miliona evra, a trenutna vrijednost mu je 60 milona evra", navodi se u tekstu Gazete.

A kako je igrao Baturina?

Baturina koji je rođen u Cirihu počeo je karijeru u Dinamu nakon što je prošao omladinske kategorije Hajduka i RNK Split. U Komu je od prošle sezone i u Seriji A je uspio da postigne 6 golova na 32 meča Serije A. Ove sezone je dao dva gola na tri meča. Njegov otac Mate Baturina bio je reprezentativac Hrvatske jednom prilikom, a nastupao je za Solin, Šibenik, Zagreb, Hajduk iz Splita, Grashopers, Bnei Jehudu i Zadar.

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