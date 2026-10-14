Remek-djelo Lamina Jamala: Ovakav dribling još niste vidjeli

Lamin Jamal oduševio je svijet fudbala spektakularnim driblingom protiv Galatasaraja. Pogledajte njegov remek-djelo iz Istanbula.

Izvor: X.com/Screenshot

Napadač Barselone Lamin Jamal (19) izveo je spektakularan dribling u utakmici Lige šampiona protiv Galatasaraja u gostima, 4:1.

U šesnaestercu turskog tima u Istanbulu najprije je odglumio "rabonu", pa je onda poslije dodira defanzivca "zarolao" loptu sa lijeve na desnu nogu, pa sa gol-aut linije dodao do Entonija Gordona. Englez nije smio da propusti tu priliku i da upropasti Jamalovu asistenciju, već je pogodio za 1:3 na semaforu.

Pamtiće u Istanbulu ovaj Jamalov potez, pogledajte:

Pogledajte 00:50 Lamin Jamal dribling i asistencija protiv Galatasaraja Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Jamalov potez brzo je postao viralan na društvenim mrežama i potrebno ga je pogledati iz više uglova, kao i svako remek-djelo.

Barselona je nezaustavljiva, kao i Jamal

Barselona je sa svojim super-timom počela sezonu sa 10 pobjeda u nizu, od kojih je osam u prvenstvu, a dvije u Ligi šampiona (Fejenord i Galatasaraj), a gol-razlika Katalonaca je 44:6. Lamin Jamal je učestvovao u njoj sa sedam golova i pet asistencija i neće u skorije vrijeme biti ljepše od ove istanbulske. Ili hoće?