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Remek-djelo Lamina Jamala: Ovakav dribling još niste vidjeli

Remek-djelo Lamina Jamala: Ovakav dribling još niste vidjeli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Lamin Jamal oduševio je svijet fudbala spektakularnim driblingom protiv Galatasaraja. Pogledajte njegov remek-djelo iz Istanbula.

Sjajan dribling Lamina Jamala protiv Galatasaraja Izvor: X.com/Screenshot

Napadač Barselone Lamin Jamal (19) izveo je spektakularan dribling u utakmici Lige šampiona protiv Galatasaraja u gostima, 4:1.

U šesnaestercu turskog tima u Istanbulu najprije je odglumio "rabonu", pa je onda poslije dodira defanzivca "zarolao" loptu sa lijeve na desnu nogu, pa sa gol-aut linije dodao do Entonija Gordona. Englez nije smio da propusti tu priliku i da upropasti Jamalovu asistenciju, već je pogodio za 1:3 na semaforu.

Pamtiće u Istanbulu ovaj Jamalov potez, pogledajte:

Pogledajte

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Lamin Jamal dribling i asistencija protiv Galatasaraja
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Jamalov potez brzo je postao viralan na društvenim mrežama i potrebno ga je pogledati iz više uglova, kao i svako remek-djelo.

Barselona je nezaustavljiva, kao i Jamal

Barselona je sa svojim super-timom počela sezonu sa 10 pobjeda u nizu, od kojih je osam u prvenstvu, a dvije u Ligi šampiona (Fejenord i Galatasaraj), a gol-razlika Katalonaca je 44:6. Lamin Jamal je učestvovao u njoj sa sedam golova i pet asistencija i neće u skorije vrijeme biti ljepše od ove istanbulske. Ili hoće?

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Tagovi

Liga šampiona FK Barselona FK Galatasaraj Lamin Jamal

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