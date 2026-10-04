logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lamin Jamal nije sa ovog svijeta: Pogledajte magiju pred Hrvatsku

Lamin Jamal nije sa ovog svijeta: Pogledajte magiju pred Hrvatsku

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Španija je savladala Češku rezultatom 3:1 u Ligi nacija, uz sjajnu igru Lamina Jamala koji je postigao jako lep gol.

lamin jamal dao cudesan gol pred hrvatsku Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Reprezentacija Španije rutinski je pobijedila Češku 3:1 (2:0) u 3. kolu Lige nacija, a pred gostovanje uzdrmanoj Hrvatskoj na Poljudu u Splitu. Lamin Jamal (19) u 6. i Rodri u 35. minutu golovima su najavili ubjedljiv trijumf prvaka i svijeta, ali se on ipak nije dogodio. U 69. minutu Česi su smanjili golom Jiržija Slame i u žestokoj borbi dobili čak pet kartona (Ladislav Krejči crveni) prije nego što je Mikel Merino postavio konačnih 3:1 na stadionu u Ovijedu.

Bio je to meč u kojem je Lamin Jamal ponovo pokazao svoju genijalnost i prvi put "vezao" tri uzastopne utakmice Španije u kojima je bio strijelac. U Mesijevom stilu je zalamao protivnika na desnom ćošku kaznenog prostora, tražio prostor da se namjesti na lijevu nogu, poslao loptu nakratko Daniju Olmu, a on mu je vratio. Sekund je bio dovoljan i zatresla je malu mrežu iza desne stative Češke. Magija i Jamalov 12 gol u posljednjih devet utakmica, u kojima je ostvario i sedam asistencija.

Česi će biti ljuti na grčkog sudiju

Ekipa selektora Lusia De La Fuentea posle 11 godina zaigrala je u tom gradu i iskoristila meč da od poluvremena odmori Lamina Jamala i Aleksa Baenu za meč u Dalmaciji u utorak. To što su Španci sklonili nogu sa gasa Česi su mogli da kazne potpunim povratkom u meč, zato što je Rajan Don Naderi u 79. minutu pogodio za 2:2,. ali je taj gol bio poništen zbog ranije dosuđenog prekršaja pred sudijom iz Grčke Vasilisom Fotijasom.

Španci su tu neprijatnost preživjeli, a pogotovo nesigurni rolman Raja, koji je bio najslabije ocijenjeni igrač domaće ekipe. Sa maksimalnim skorom od tri pobjede u isto toliko utakmica šampion svega odlazi na teren osramoćene Hrvatske, koju su ponizili Englezi.

Sastav Španije: Raja - Fresneda, Le Norman, Laport, Garsija - Olmo, Rodri, Pedri - Lamin Jamal, Baena, Roberto Fernandez. Igrali su i Pino, Munjoz, Fermin, Merino, Zubimendi.



Standings provided by Sofascore

Bonus video: 

Mateo Kovačić promašaj na Hrvatska Engleska
Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lamin Jamal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC