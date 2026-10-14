Luis Enrike prvi koji je stao uz Mančester siti: Šta će mu gazda reći na to?

Luis Enrike stao uz Mančester siti, uprkos kršenju finansijskih pravila. Šta će reći vlasnici kluba na njegov stav?

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Mančester siti proglašen je krivim za kršenje finansijskih pravila Premijer lige i uskoro ćemo saznati kakva kazna čeka najbolji klub Engleske u posljednjih petnaestak godina, a rivali su ti koji se nadaju onim najtežim sankcijama - oduzimanjem titula, pa i izbacivanjem u niži rang takmičenja.

Međutim, dan uoči utakmice Mančester sitija i Pari Sen Žermena na "Etihadu" (srijeda, 21.00), prvi put smo čuli i da je neko stao uz "građane". U pitanju je trener Luis Enrike, čiji stav teško da će podržati i njegov klub, pošto ne samo da su godinama već rivali za pehar Lige šampiona, nego je tu posrijedi i pitanje sukoba vlasnika. Sa jedne strane Mančester siti vode Emirati, dok je pak s druge Pari Sen Žermenu vlasnik iz Katara.

Šta je Luis Enrike rekao o Sitiju?

"Mnogo je buke oko Mančester sitija, ali često se buka diže oko velikih klubova", rekao je Luis Enrike stajući tako prvi na stranu Mančester sitija.

"Samo treba da sačekamo i vidimo kakva će biti konačna odluka. Nadam se da će sve ispasti dobro za Mančester siti, jer mislim da je ono što su uradili na terenu bilo nevjerovatno u posljednjih nekoliko godina. I da su svakako zaslužili da osvoje na terenu sve trofeje koje su osvojili", dodao je Španac.

Iako je Siti već proglašen krivim po svim tačkama optužnice, još nismo saznali i kako će glasiti i kazna za njih, pošto se u javnosti spektakularno spekuliše od toga da će biti žestoko "udareni" za primjer, do toga da će sve izbjeći.

"Sada moramo da sačekamo da vidimo šta će vlasti odlučiti ili šta će sudija reći. Vlasti su odgovorne za donošenje ovih odluka. Ali govoreći samo o fudbalu, zaslužili su te trofeje. Volim njihov fudbal. Osim toga, moramo da sačekamo odluku, a ja se nadam da će izbjeći sankcije", naglasio je Luis Enrike.

Šta je uradio Mančester siti?

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Mančester siti proglašen je krivim za ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premijer lige u periodu od 2009. do 2018. godine. Nezavisna komisija utvrdila je da je klub koristio fiktivne sponzorske ugovore i druge prikrivene finansijske aranžmane kako bi vještački uvećao prihode i smanjio troškove za više od milijardu evra. Evo za šta su sve krivi:

Lažno prikazivanje prihoda od sponzora (Siti je sklapao ugovore koji nisu odgovarali stvarnim finansijskim dogovorima, tako da je dio novca koji je trebalo da plate sponzori zapravo obezbjeđivala kompanija povezana sa vlasnikom kluba, šeikom Mansurom) Prikrivanje stvarnih troškova (Komisija je utvrdila da je Siti koristio prikrivene finansijske aranžmane kako bi u poslovnim knjigama prikazao niže troškove od stvarnih, uključujući aranžmane povezane sa isplatama trenerima i igračima) Netačni finansijski izvještaji (Klub je dostavljao netačne finansijske podatke i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatora, čime je zaobilazio pravila koja ograničavaju potrošnju) Nesaradnja sa istragom

Siti je uložio žalbu na odluku. Kazna još nije određena, a među mogućim sankcijama su oduzimanje bodova i izbacivanje iz lige, dok nije saopšteno ni kada ćemo čuti konačnu presudu.