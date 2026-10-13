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"Htjeli su da Srbin menja Rodrija, ali odbio ih je": Isplivali detalji kako je Pavlović rekao "Ne" Mančester sitiju

"Htjeli su da Srbin menja Rodrija, ali odbio ih je": Isplivali detalji kako je Pavlović rekao "Ne" Mančester sitiju

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Aleksandar Pavlović odbio je ponudu Mančester sitija od 100 miliona evra, odlučivši da ostane u Bajernu. Saznajte više o njegovoj odluci.

Bild otkrio detalje kako je Pavlović odbio mančester siti Izvor: (AP Photo/Matthias Schrader)

Njemački fudbaler srpskog porijekla Aleksandar Pavlović (22) odbio je prošlog proljeća ponudu Mančester sitija da pređe u Englesku za 100 miliona evra.

"Prije svega, velika je čast kada vas kontaktira vrhunski klub kakav je Siti. Odrastao sam u Minhenu, tu sam stasao i oduvijek igram za Bajern. Moja porodica i prijatelji žive ovdje, i za mene nema ničeg ljepšeg od toga. Zato mi odluka uopšte nije teško pala", rekao je Pavlović u intervjuu za "Bild".

Sin oca Srbina i majke Njemice dijete je Bajerna i njegov je član još od 2011. Iz sve snage želi da tako i ostane, jer mu se ne odlazi sa Alijanc arene, ni od trenera Vensana Kompanija (40), kod koga igra redovno.

U Sitiju ostali bili iznenađeni

"Čuo sam da su (u Mančester sitiju) bili prosto zatečeni. To nisu očekivali. Bili su, po svemu sudeći, spremni da sa Bajernom pregovaraju i o još većoj sumi. Međutim, do zvanične ponude nije ni došlo jer je Pavlović odmah presjekao riječima: 'Ne, ionako ne dolazim.'", rekao je urednik fudbalske rubrike BILD-a, Kristijan Falk.

Iako je Mančester siti hteo da upravo Nijemac srpskog porijekla zamijeni Rodrija poslije odlaska u Barselonu, to se nije dogodilo, niti će.

"Svi znaju kakav je Rodri igrač na poziciji 'šestice'. Nije džabe osvojio Zlatnu loptu. Naravno da mi laska kada me porede sa takvim igračem. To vidim kao dodatni motiv za moj cilj: želim stalno da napredujem i da se etabliram u samom svjetskom vrhu"

Želi sve da osvoji sa Bajernom

Mladi fudbaler je i za ovu sezonu pun samopouzdanja i postavio je sebi najviše ciljeve: "Želimo da osvojimo sve: Ligu šampiona, Kup Nemačke i Bundesligu", rekao je on.

Pavlovićeva vrijednost na tržištu trenutno je procijenjena na 90 miliona evra i sigurno je da će i dalje rasti.

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Tagovi

Mančester siti Aleksandar Pavlović fudbal

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