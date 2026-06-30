Nijemci urnišu Aleksandra Pavlovića: Čim ne igra dobro odmah je "Srbin koji bi obijao aute"

Aleksandar Pavlović postao je meta kritika nakon ispadanja Njemačke sa Svjetskog prvenstva, a rasistički komentari dodatno su pogoršali situaciju.

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Fudbalska reprezentacija Njemačke ispala je sa Svjetskog prvenstva već u šesnaestini finala i to od Paragvaja - što je zaista malo ko očekivao na osnovu prikazanog u grupnoj fazi turnira. Ipak, jedna greška i "kraj", tako da će Njemačka imati četiri godine da i te kako dobro razmisli zašto već tri Mundijala nikog nije pobijedila u utakmici na ispadanje...

Ko je za to najviše kriv? Da li je u pitanju selektor Julijan Nagelsman koji se već "oprao" i kazao da neće podnijeti ostavku ili su ipak krivi fudbaleri koji nisu uspjeli da razumiju njegov sistem? Navijači kažu ovo drugo - konkretno Aleksandar Pavlović.

Talentovani fudbaler Bajerna iz Minhena izabran je za najgoreg igrača utakmice Njemačke i Paragvaja, iako je igrao tek do 79. minuta, kada je rezultat i dalje bio 1:1. Dakle, Njemačkoj je ostalo više od jednog cijelog poluvremena da "riješi" situaciju bez njega na terenu, međutim nije uspjela i krivica je tako svaljena na jednog od najmlađih.

Zašto je Pavlović kriv Nijemcima?

Statistika kaže da Pavlović nije imao naročito uspešno Svjetsko prvenstvo, posebno nije blistao protiv Paragvaja i nije dobio niti jedan duel na sredini terena - što mu je primarna uloga. I to bi bila sasvim opravdana zamjerka na njegov račun, dokazuje da je Pavlović odigrao ispod očekivanja, međutim čini se da to nije sve. Nemački navijači "razapeli su" Pavlovića, djeluje i zbog toga što nije čistokrvni Nijemac, pa je na one "sa strane" lakše svaliti krivicu.

Pavlovic … lost all the duels



Wtfpic.twitter.com/uPLDJVQNfX — German Talents Scout (@GermanTalents)June 29, 2026



Tako je stotine ružnih komentara izašlo na društvenim mrežama, od čega je najviralniji postao: "Da je Pavlović rođen u Srbiji umjesto u Minhenu, provaljivao bi u automobile i tražio da bi mogao nešto da pojede uveče".

Wäre Pavlovic in Serbien geboren statt in München würde er Autos knacken damit er abends was essen kann — C (@ClassicBira)June 29, 2026



Malo je reći da se radi o odvratnom rasističkom komentaru koji pokazuje da je Pavlović bio Nijemac za Nijemce sve dok su stvari išle kako treba, a čim je došla prva lošija partija - ipak je Srbin. Nažalost, to su na svojoj koži osjetili mnogi, između ostalog i legende kao što su Miroslav Klose, Lukaš Podolski i mnogi drugi.

Prethodno su i njemački mediji predlagali da se Pavlović "izbaci iz prvog tima" zbog partije protiv Ekvadora, što naravno nije htio ni da čuje Julijan Nagelsman, sve do 79. minuta kada je u vezni red prebacio Džošuu Kimiha. Ni to nije ništa promijenilo.

Zašto je Pavlović odbio Srbiju?

Pitanje igranja Aleksandra Pavlovića za Njemačku riješeno je još pred prethodno Evropsko prvenstvo. Nijemci su požurili da Pavlović što prije debituje za reprezentaciju Njemačke kako ne bi mogao da igra za Srbiju, a na kraju ga zbog problema sa krajnicima nije bilo na tom turniru - ali je dao riječ i ispoštovao ju je.

"Srećan sam zbog poziva u seniorski tim Njemačke. Plan je bio da odluku o izboru reprezentacije između Njemačke i Srbije donesem poslije Evropskog prvenstva, ali sam morao da odlučim u trenutku", rekao je Pavlović i tako i zvanično stavio tačku.

Pokušali su i direktor reprezentacije Stevan Stojanović i selektor Piksi da utiču na njega, ali nisu uspjeli na kraju. "Želim da se zahvalim FSS-u koji je uložio veliki trud. U mojim grudima kucaju dva srca. Moja majka je Njemica, otac Srbin. Zbog toga ovu odluku ne bi trebalo da tumačite kao da je protiv Srbije, nego u korist Njemačke. Rođen sam i odrastao sam u Minhenu, cijelu karijeru sam u Bajernu. Jedva čekam da zaigram za Njemačku", poručio je Pavlović.

Inače, Pavlović je već dvije godine standardan u Bajernu i odigrao je ukupno 99 utakmica za prvi tim, dok je u dresu Njemačke na 15 nastupa i ima jedan gol.