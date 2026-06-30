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Evo kako sad izgleda kostur Svjetskog prvenstva: Dva šoka "otvorila" put Francuskoj i Maroku

Evo kako sad izgleda kostur Svjetskog prvenstva: Dva šoka "otvorila" put Francuskoj i Maroku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi donijelo je uzbudljive mečeve, a eliminacija Njemačke i Holandije šokirala je fudbalski svijet. Evo kako poslije toga izgleda kostur Svjetskog prvenstva.

Kostur Svjetskog prvenstva poslije ispadanja Njemačke i Holandije Izvor: KAMIL KRZACZYNSKI / Newspix.pl / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi za sada je donijelo "tonu" uzbuđenja i dobili smo već sada lude mečeve šesnaestine finala, iako je ostalo još mnogo da se igra. Prolaz dalje obezbijedili su tek Kanada, Brazil, Paragvaj i Maroko, dok teško može da se ocijeni da li je veće iznenađenje eliminacija Njemačke ili Holandije.

Ove dvije reprezentacije bile su u pet najvećih favorita na Svjetskom prvenstvu, ali svoje učešće na turniru završavaju već u prvoj nokaut rundi. Nisu uspjeli da "dokrajče" protivnika u regularnih 90, ni produžecima, tako da su pali "na penale".

To sa sobom donosi određena pomjeranja u projekcijama "kostura" Svjetskog prvenstva i nekim drugima otvara put. Između ostalog, eliminacija Njemačke je sjajna vijest za Francusku koja je računala da će s "pancerima" igrati u osmini finala, ali sada zna da je čeka Paragvaj ako na kraju izbaci Švedsku. Što se tiče Maroka, igraće u osmini finala s Kanadom, što znači da će jedna od ove dvije reprezentacije u četvrtfinale. Evo kako sada izgleda žrijeb Svjetskog prvenstva.

Gornja polovina:

  • Paragvaj - Švedska/Francuska
  • Kanada - Maroko
  • Portugal/Hrvatska - Španija/Austrija
  • SAD/BiH - Belgija - Senegal

Donja polovina:

  • Brazil - Obala Slonovače/Norveška
  • Meksiko/Ekvador - Engleska/DR Kongo
  • Argentina/Zelenortska Ostrva - Australija-Egipat
  • Švajcarska/Alžir - Kolumbija/Gana

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