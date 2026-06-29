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Ovo je gol Brazila u 96. minutu za prolazak dalje: Japanac mislio da je kraj, njegova greška poklonila pobjedu

Ovo je gol Brazila u 96. minutu za prolazak dalje: Japanac mislio da je kraj, njegova greška poklonila pobjedu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Brazila prošla je u osminu finala Svjetskog prvenstva pogotkom Gabrijela Martinelija u 96. minutu utakmice.

Gol Brazila za pobjedu protiv Japana Izvor: Arena sport TV/printscreen

Kakav smo meč gledali između Brazila i Japana na Svetskom prvenstvu! Na kraju je tim Karla Anćelotija preokrenuo poslije pogotka azijske selekcije za 1:0 na startu meča, a sve je bilo gotovo tek u 96. minutu kada je Gabrijel Martineli pogodio za 2:1.

Prvi gol na meču bio je dio Sanoa u 29. minutu, zatim je na asistenciju Gabrijela Kazemiro izjednačio u 56. a onda je heroj Brazila Gabrijel Martineli u 66. minutu zamijenio Mateuša Kunju.

Djelovalo je da ćemo gledati produžetke kada je u 96. minutu utakmice Ao Tanaka koji je ušao u igru u drugom dijelu igre uzeo loptu Brazilcima. Ipak nije je odmah predao ili izbacio, pa mu je igrač Brazila uzeo loptu i poslao je do Bruna Gimaraeša. Osmica Brazila vidjela je Martinelija koji je bio otvoren, a onda smo vidjeli sjajan finiš krilnog fudbalera Arsenala. Pogledajte kako je to izgledalo:

Gabrijel Martineli gol za prolazak Brazila
Izvor: YouTube/Arena sport

Nakon toga igrali se još dugo, ali nije Japan nikako uspio da napravi šansu i da zaprijeti. Sada će Brazil poslije ove pobjede ići na boljeg iz meča između Obale Slonovače i Norveške u osmini finala.

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