Ludilo u Hjustonu završeno pobjedom Brazila: Japan se borio 96 minuta, pa pao u finišu

Brazil pobijedio Japan za plasman u osminu finala Mundijala

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Brazil je u osmini finala Svjetskog prvenstva. Ekipa Karla Anćelotija pobedila je Japan 2:1 poslije preokreta i tako slavila u vrlo tijesnom meču.

Brazilc je spasio gol Martinelija u samom finišu meča, odnosno u 96. minutu susreta, za veliko slavlje u Hjustonu.

Naredni meč "Selesao" igra protiv boljeg iz susreta Obala Slonovače - Norveška, i na teren će ponovo 5. jul od 22 časa.

Brazil nije izgledao sjajno. Iako je tim Karla Anćelotija imao veći posjed lopte, iako je često gradio šanse, nikako nije pokazivao igru karakterističnu za ovu reprezentaciju. Zbog toga je stigla kazna. Japan, koji se branio do 29. minuta, upravo tada je postigao gol preko Kaišue Sane za velikih 1:0 u šesnaestini finala Mundijala.

Japan je izgledao bolje, znatno više je stvarao prilike i čuvao posed lopte. Momentum se u potpunosti promijenio, pa se čini da je poluvrijeme bilo pravi spas za Brazil. Po povratku na teren, ovaj tim je pokazao znatno drugačiju igru.

Brazil je stvarao šanse, a lideri su bili Vinisijus i Kazemiro. Vinisijus je razigravao tim, pronalazio slobodne igrače i upućivao precizne centaršuteve, a Kazemiro je maksimalno bio fokusiran na gol rivala. I isplatilo se. Poslije nekoliko prilika Brazila, tim Karla Anćelotija napokon je, u 56. minutu, stigao do izjednačenja preko Kazemira.

Usledile su brojne izmjene u timu Japana, ali je intenzitet igre znatno opao. Utisak je bio da Brazil ne želi produžetke, dok se Japan neumoljivo branio. I taktika tima Karla Anćelotija napokon se isplatila. Ušli smo u nadoknadu vremena od šest minuta i baš u 96. minutu Brazil je zatresao mrežu rivala za preokret, vođstvo i ono najvažnije - plasman u narednu fazu Svjetskog prvenstva.