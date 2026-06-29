Drastične mjere u Južnoj Koreji: 185 policajaca čuva selektora poslije poraza na Mundijalu

Po povratku reprezentacije Južne Koreje u domovinu, sa Svjetskog prvenstva, biće organizovane dodatne mjere bezbjednosti, najavila je tamošnja policija.

Izvor: Moises Castillo/AP

Južnokorejska policija preduzela je mjere bezbjednosti kako bi se reprezentacija te zemlje vratila u domovinu poslije Svjetskog prvenstva. Preciznije, poslije ostavke selektora nacionalnog tima, a potom i brojnih pretnji po život Hong Mjung-bou, bilo je neophodno preduzeti dodatne mjere kontrole na aerodromu na kojem će reprezentacija sletjeti.

Južna Koreja boje domovine branila je u Meksiku, ali nije uspjela da prođe grupu A. Poslije ispadanja selektor je podnio ostavku, ponajviše zbog predsjednika koji je zahtijevao istragu o lošem učinku. Događaj je potom dobio novi epilog, pošto su iz policije najavili da će 160 policajaca za razbijanje demonstracija, uključujući i aerodromsku policiju, biti na licu mjesta. Uz njih, tu će se naći i 25 pripadnika specijalnog obezbjeđenja.

Ove mjere uslijedile su nakon što je selektor dobio brojne prijetnje po život na društvenim mrežama. "Preuzeću odgovornost i ubiti Hong Mjung-boa", jedna je od objava. Dodaje se i da će bijesni navijači otići na aerodrom.

Iz policije su se oglasili saopštenjem:

"Odlučili smo da rasporedimo policajce kako bismo spriječili incidente koji se mogu dogoditi tokom procesa ulaska. Strogo ćemo reagovati na sva nezakonita djela, uključujući bacanje predmeta", navodi se.

Južna Koreja pobijedila je u svega jednom meču na Svjetskom prvenstvu, pa je takmičenje završila na trećem mestu u grupi. Međutim, očekivanja su bila drugačija. Hong je na mjesto selektora postavljen nakon skupocjenog raskida saradnje sa Jirgenom Klinsmanom 2024. godine. Međutim, postupak imenovanja i Klinsmana i Honga ocijenjen je kao nepravilan od strane Administrativnog suda u Seulu, koji je utvrdio da je predsjednik Fudbalskog saveza Čung Mong-gju zaobišao propisane procedure i potkopao rad upravnog odbora kako bi angažovao pomenute trenere.

Hong od samog početka nije bio omiljen na novoj poziciji, a razlog su rezultati ove reprezentacije od prije više od deset godina. Isti selektor vodio je tim 2014. godine, kada je na Mundijalu ovaj nacionalni tim ostao bez pobjede. Tokom godine pred Svjetsko prvenstvo pretrpjeli su i ubjedljive poraze od Brazila (5:0) i Obale Slonovače (4:0), što dodatno nije ulivalo povjerenje navijačima.

Pobjeda protiv Češke na startu turnira u Meksiku bila je jedina svijetla tačka, ali su potom uslijedili porazi od domaćina i Južne Afrike rezultatom 1:0. Posebno su kritikovani Hongovi potezi tokom utakmica. Tako je u meču protiv Južne Afrike, dok je njegov tim gubio, sa terena izveo štopera Kim Min-džaea i zamijenio ga drugim defanzivcem umesto napadačem, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo među navijačima.

Šta je rekao predsjednik Južne Koreje Li Dže Mjung?

"Još jednom se pokazalo da je sve u izboru ljudi. Kada favorizovanje dobije prednost nad kompetentnošću pri izboru lidera, rezultat je upravo ovakav. Kada se bira lična korist ispred javnog interesa, posljedice su neminovne", počeo je Mjung.

"Reprezentacija se nije plasirala u nokaut fazu Svjetskog prvenstva i to je u javnosti ostavilo osjećaj praznine, kao i utisak neuspjeha cijele organizacije i njenih članova. S obzirom na veliki novac poreskih obveznika i podršku države koja je uložena za učešće na Mundijalu, tražim od Ministarstva sporta, kulture i turizma da utvrdi sve činjenice. Potrebno je napraviti detaljnu analizu, utvrditi uzroke i unaprediti sistem kako se ovakve stvari više ne bi ponavljale."

Obećao je da će učiniti sve da se tako nešto ne ponovi u budućnosti.

"Veoma sam tužan zbog razočaranja koje javnost osjeća zbog svega što se dogodilo. Sprovešćemo reforme u sportskoj administraciji kako se ovakve stvari više nikada ne bi ponovile", zaključio je Mjung.

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