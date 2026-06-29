logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mundijal oborio rekorde posjećenosti i broju golova

Mundijal oborio rekorde posjećenosti i broju golova

Autori Nebojša Šatara Autori mondo.ba/Agencije
0

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je u ponedjeljak da je 72 utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku gledalo rekordnih 4.644.549 navijača.

Mundijal oborio rekorde posjećenosti i broju golova Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

"Ukupno 4.644.549 ljudi prisustvovalo je utakmicama tokom grupne faze, popunivši nevjerovatnih 99,7 odsto raspoloživih mjesta i ostvarivši prosječnu posjećenost od 64.508 gledalaca po meču", saopštila je FIFA, a prenijele agencije.

"Navijači iz 210 zemalja i teritorija prisustvovali su grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, nadmašivši dosadašnji rekord ukupne posjećenosti od 3,5 miliona, koji je postavljen na Svjetskom prvenstvu 1994. godine u SAD", dodaje se u saopštenju.

FIFA je, takođe, zabilježila svoju najveću posjećenost turnira u jednom danu u istoriji 25. juna, sa 426.834 gledalaca.

Kada je riječ o terenu, postignuto je 215 golova tokom grupne faze takmičenja, u prosjeku tri gola po meču, što je novi rekord Svjetskog prvenstva.

Francuska, Njemačka i Holandija predvode listu sa po 10 postignutih golova.

Zabilježeno je ukupno 1.774 udarca ka golu (prosječno 24,6 po utakmici), a najviše pokušaja imala je selekcija Belgije - 73.

Od 48 selekcija, samo reprezentacija Paname nije uspjela da postigne gol u grupnoj fazi.

Od 1.248 igrača koji su predstavljali 48 reprezentacija, u grupnoj fazi je bar jednu utakmicu igralo njih 999.

(MONDO, agencije)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC