Mundijal oborio rekorde posjećenosti i broju golova

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je u ponedjeljak da je 72 utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku gledalo rekordnih 4.644.549 navijača.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

"Ukupno 4.644.549 ljudi prisustvovalo je utakmicama tokom grupne faze, popunivši nevjerovatnih 99,7 odsto raspoloživih mjesta i ostvarivši prosječnu posjećenost od 64.508 gledalaca po meču", saopštila je FIFA, a prenijele agencije.

"Navijači iz 210 zemalja i teritorija prisustvovali su grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, nadmašivši dosadašnji rekord ukupne posjećenosti od 3,5 miliona, koji je postavljen na Svjetskom prvenstvu 1994. godine u SAD", dodaje se u saopštenju.

FIFA je, takođe, zabilježila svoju najveću posjećenost turnira u jednom danu u istoriji 25. juna, sa 426.834 gledalaca.

Kada je riječ o terenu, postignuto je 215 golova tokom grupne faze takmičenja, u prosjeku tri gola po meču, što je novi rekord Svjetskog prvenstva.

Francuska, Njemačka i Holandija predvode listu sa po 10 postignutih golova.

Zabilježeno je ukupno 1.774 udarca ka golu (prosječno 24,6 po utakmici), a najviše pokušaja imala je selekcija Belgije - 73.

Od 48 selekcija, samo reprezentacija Paname nije uspjela da postigne gol u grupnoj fazi.

Od 1.248 igrača koji su predstavljali 48 reprezentacija, u grupnoj fazi je bar jednu utakmicu igralo njih 999.

(MONDO, agencije)