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Superkompjuter objavio ko igra finale Svjetskog prvenstva: Da li ste iznenađeni? Evo kolike su šanse "zmajeva"

Superkompjuter objavio ko igra finale Svjetskog prvenstva: Da li ste iznenađeni? Evo kolike su šanse "zmajeva"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mundijal 2026. donosi uzbudljive eliminacije, a Argentina i Hrvatska imaju različite šanse. Ko će se boriti za titulu u finalu? Evo šta kaže superkompjuter.

superkompjuter izracunao ko igra finale svjetskog prvenstva 2026 Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi ušlo je u drugu fazu, odnosno u eliminacije. Vidjeli smo da je Kanada prethodne noći postala prvi učesnik osmine finala, a pred nama je uzbudljiva runda u kojoj će "otpasti" još 15 reprezentacija koje su prošle grupnu fazu.

Žrijeb je takav da je jasno da je neko dobio lakši, neko teži put, bez obzira na to da li je izašao kao prvi, drugi ili treći iz grupe. Tako recimo za Hrvatsku kažu da ima najgori mogući žrijeb, a za Argentinu da joj je put nikad lakši..

Šta kaže superkompjuter?

Specijalizovani profil "Football Meets Data" izračunao je da su najveće šanse da u finalu Svjetskog prvenstva 19. jula igraju Francuska - Argentina. Na taj način bi bilo reprizirano finale Svjetskog prvenstva iz Katara, jedno od najboljih ikada, kada je Argentina slavila poslije boljeg izvođenja penala. Inače, samo jednom u istoriji smo imali "ponavljanje" finala, tako da su 1986. Argentina i Zapadna Njemačka igrali za titulu, pa opet četiri godine kasnije - uz različit ishod.

Šanse za to finale su trenutno oko osam odsto, dok se nešto manje (6,5 odsto) daju za finale Španija - Argentina. Evo kako izgledaju "najizglednija" finala Mundijala:


Podsjetimo, na ovom turniru prvi put igra 48 reprezentacija, a finalista mora da odigra jedan meč više nego do sada.

Prema Superkompjuteru, Bosna i Hercegovina ima tek 21,56% šansi za plasman u osminu finala u duelu protiv SAD, koji je dobio čak 78,44% šansi za prolazak u narednu rundu takmičenja.

Anketa

Ko će osvojiti Mundijal 2026?

  • Argentina

    13.51% (15)

  • Francuska

    17.12% (19)

  • Nemačka

    1.8% (2)

  • Španija

    11.71% (13)

  • Brazil

    10.81% (12)

  • Portugal

    18.92% (21)

  • Holandija

    12.61% (14)

  • Neka afrička reprezentacija

    1.8% (2)

  • Neka azijska reprezentacija

    0% (0)

  • Neko koga nismo pomenuli

    11.71% (13)

Ko će osvojiti Mundijal 2026?

Rezultati



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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Mundijal 2026

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