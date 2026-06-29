logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sklanjaj Srbina iz tima": Potres u Njemačkoj, svjetski šampion digao glas

"Sklanjaj Srbina iz tima": Potres u Njemačkoj, svjetski šampion digao glas

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Filip Lam kritikuje selektora Nagelsmana zbog Pavlovića i predlaže Kimiha kao rešenje za vezni red Nemačke na Svetskom prvenstvu.

filip lam predlaze da se pavlovic izbaci iz tima njemacke Izvor: Moritz Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Njemačke plasirala se u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi kao prva iz svoje grupe, međutim da je bilo mnogo problema u igri "pancera" - bilo je. Zbog toga je selektor Julijan Nagelsman pod velikim pritiskom i danima mu stižu savjeti o tome šta bi trebalo da promijeni.

Sada je glas digao i legendarni fudbaler Filip Lam koji smatra da Nagelsman prije svega griješi oko Aleksandra Pavlovića, za koga kaže da trenutno nema kvalitet da igra u prvoj postavi Njemačke. Zato poziva da ga zamijeni Džošua Kimih.

"Vezni red je bio posebno nestabilan. Aleksandar Pavlović nije baš impresionirao na ovom turniru i primijetio sam nevjerovatan broj lako izgubljenih lopti. Nije dobro pozicioniran na terenu. Zato vidim Džošuu Kimiha u veznom redu", rekao je Filip Lam dotakavši se dvojice igrača Bajerna.

"Kimih tamo igra na visokom nivou već oko deset godina, kako za reprezentaciju, tako i za Bajern Minhen. Donio bi ekipi stabilnost, a njegove vrline bi došle mnogo više do izražaja. Može da pomogne odbrani, baš kao što svojim dugim pasovima može da pomogne i napadu. Feliks Nmeča mu u ovom trenutku više odgovara kao partner. Zbog toga bi Pavlović morao da ispadne iz startne postave", dodao je Lam.

Šta dalje predlaže Lam?

Njemačka će u šesnaestini finala imati potencijalno lak zadatak protiv Paragvaja (ponedjeljak, 22.30), međutim vidjeli smo dobro i u mečevima protiv Obale Slonovače i protiv Ekvadora da postoje problemi.

"Preporučio bih Valdemara Antona na poziciji desnog beka, a zatim Džošuu Kimiha u veznom redu. Igranje Kimiha na desnom beku mu ne čini nikakvu uslugu. Njegovi kvaliteti i liderske sposobnosti su potrebni u veznom redu", naglasio je svjetski šampion s Njemačkom iz 2014. godine.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka Aleksandar Pavlović Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC