"Sklanjaj Srbina iz tima": Potres u Njemačkoj, svjetski šampion digao glas

Filip Lam kritikuje selektora Nagelsmana zbog Pavlovića i predlaže Kimiha kao rešenje za vezni red Nemačke na Svetskom prvenstvu.

Izvor: Moritz Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Njemačke plasirala se u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi kao prva iz svoje grupe, međutim da je bilo mnogo problema u igri "pancera" - bilo je. Zbog toga je selektor Julijan Nagelsman pod velikim pritiskom i danima mu stižu savjeti o tome šta bi trebalo da promijeni.

Sada je glas digao i legendarni fudbaler Filip Lam koji smatra da Nagelsman prije svega griješi oko Aleksandra Pavlovića, za koga kaže da trenutno nema kvalitet da igra u prvoj postavi Njemačke. Zato poziva da ga zamijeni Džošua Kimih.

"Vezni red je bio posebno nestabilan. Aleksandar Pavlović nije baš impresionirao na ovom turniru i primijetio sam nevjerovatan broj lako izgubljenih lopti. Nije dobro pozicioniran na terenu. Zato vidim Džošuu Kimiha u veznom redu", rekao je Filip Lam dotakavši se dvojice igrača Bajerna.

"Kimih tamo igra na visokom nivou već oko deset godina, kako za reprezentaciju, tako i za Bajern Minhen. Donio bi ekipi stabilnost, a njegove vrline bi došle mnogo više do izražaja. Može da pomogne odbrani, baš kao što svojim dugim pasovima može da pomogne i napadu. Feliks Nmeča mu u ovom trenutku više odgovara kao partner. Zbog toga bi Pavlović morao da ispadne iz startne postave", dodao je Lam.

Šta dalje predlaže Lam?

Njemačka će u šesnaestini finala imati potencijalno lak zadatak protiv Paragvaja (ponedjeljak, 22.30), međutim vidjeli smo dobro i u mečevima protiv Obale Slonovače i protiv Ekvadora da postoje problemi.

"Preporučio bih Valdemara Antona na poziciji desnog beka, a zatim Džošuu Kimiha u veznom redu. Igranje Kimiha na desnom beku mu ne čini nikakvu uslugu. Njegovi kvaliteti i liderske sposobnosti su potrebni u veznom redu", naglasio je svjetski šampion s Njemačkom iz 2014. godine.

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Pogledajte 00:56 Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)