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Kanada poslije drame prošla u osminu finala: Gol u nadoknadi spriječio produžetke na Mundijalu

Kanada poslije drame prošla u osminu finala: Gol u nadoknadi spriječio produžetke na Mundijalu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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U prvom meču nokaut faze Svjetskog prvenstva Kanada je pobijedila Južnu Afriku sa 1:0 golom Stefena Eustakija. Sada čeka boljeg iz meča Holandije i Maroka

Kanada pobijedila Južnu Afriku i prošla u osminu finala Svjetskog prvenstva Izvor: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Reprezentacija Kanade je u osmini finala.

U prvom meču nokaut faze Kanađani su poslije velike drame, golom u sudijskoj nadoknadi savladali Južnu Afriku rezultatom 1:0 i tako napravili svoj najbolji rezultat na svjetskim prvenstvima.

Nismo mnogo vidjeli mnogo u prvom poluvremenu meča između domaćina Mundijala i "Bafane Bafane" koji je odigran u Los Anđelesu, a ne na kanadskom tlu. Bilo je prilika, ali ono najvažnije desilo se u samom finišu.

Izdržali su Južnoafrikanci sve nalete Kanađanine, ali ne i onaj kada je nakon centašuta s desne strane i intervencije odbrane kapiten kanadskog tima Stefen Eustakio raspalio po lopti i poslao ju u donji desni ugao gola Ronvena Vilijamsa koji je u par navrata odličnim intervencijama spasio mrežu.

Kadana Južna afrika 1-0
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Kanada je pobijedila sa 1:0 i ide u osminu finala Mundijala. Sada čeka pobjednika meča Holandije i Maroka.

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Mundijal 2026

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