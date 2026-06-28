Ko je razočarao, a ko oduševio na Mundijalu 2026? Glasajte u MONDO anketi, ovo je naš izbor

Počinje nokaut faza Svjetskog prvenstva i mogli smo da vidimo neka iznenađenja i neke reprezentacije koje su oduševile.

Izvor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

Svetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u eliminacionu fazu. Kreću mečevi koje smo svi čekali. Više nema prava na popravni, nema kalkulisanja i "biranja" protivnika u zavisnosti od grupne faze. Nema više ni korišćenja kalkulatora zbog FIFA pravila i trećeplasiranih timova. Sada su stvari prilično jasne.

Kreću one najvažnije utakmice, a mi smo odlučili da pitamo vas - ko vas je najviše razočarao, a ko oduševio u dosadašnjem toku Mundijala?

Mi imamo naš izbor, pa nam sami kažite da li ste sa nama saglasni ili ne i kome su otišli vaši glasovi.

Ko je razočarao? Portugal i Belgija

Izvor: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Teško je odabrati samo jednu selekciju, pa je naš izbor završio na dvije - Portugal i Belgija. Portugalci su samo pukom srećom izbjegli ubjedljiv poraz od Kolumbije. Jasno je da postoje problemi, da je jedan od tih Kristijano Ronaldo i njegova loša igra. To što je dao golove Uzbekistanu ne mijenja mnogo, pošto se nije vidio u derbiju kola u kom je pobjeda mogla da donese ekipi lakši dio žrijeba za nastavak takmičenja. Jednostavno, očekivalo se više od njih, ali imaju šansu da poprave utisak. Doduše, moraće to da probaju da učine protiv Hrvatske u jednom od derbija eliminacione faze.

Anketa Ko vas je najviše razočarao na Mundijalu 2026? Portugal 0% (0)

Turska 100% (1)

Hrvatska 0% (0)

Španija 0% (0)

Bosna i Hercegovina 0% (0)

Austrija 0% (0)

Belgija 0% (0)

Senegal 0% (0)

Češka 0% (0)

Argentina 0% (0)

Australija 0% (0)

Švajcarska 0% (0)

Zelenortska ostrva 0% (0)

Urugvaj 0% (0)

Škotska 0% (0)

Južna Koreja 0% (0)

Irak 0% (0)

Iran 0% (0)

Egipat 0% (0) Povratak na glasanje Ko vas je najviše razočarao na Mundijalu 2026? Portugal

Turska

Hrvatska

Španija

Bosna i Hercegovina

Austrija

Belgija

Senegal

Češka

Argentina

Australija

Švajcarska

Zelenortska ostrva

Urugvaj

Škotska

Južna Koreja

Irak

Iran

Egipat Glasaj Rezultati

Belgijanci su izašli kao prvi iz grupe sa Egiptom, Iranom i Novim Zelandom i to tako što su tek u posljednjem kolu deklasirali Novozelanđane i uspeli da uzmu prvo mjesto zbog bolje gol-razlike (5:1). Sada ih čeka meč sa Senegalom i ako to prođu idu na boljeg iz duela Amerike i Bosne i Hercegovine. Nova šansa je tu...

Ko je impresionirao? Kolumbija i Zelenortska ostrva

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Kolumbijci su jedno od najprijatnijih iznenađenja na Mundijalu. Igraju svoju igru, ne čuvaju rezultat, mogli su protiv Portugala da igraju na remi, ali su išli na pobjedu. Milimetarski ofsajd ih je spriječio u tome. Uzeli su prvo mjesto u grupi i sad ih čeka duel sa Ganom. Ako je savladaju idu na boljeg iz duela Švajcarske i Alžira. Pokazali su zajedništvo, brzinu, sjajnu igru i treba obratiti posebnu pažnju na njih.

Anketa Ko vas je oduševio na Mundijalu 2026? Kolumbija 0% (0)

Zelenortska ostrva 100% (1)

Irak 0% (0)

Bosna i Hercegovina 0% (0)

Hrvatska 0% (0)

Kurasao 0% (0)

Francuska 0% (0)

Španija 0% (0)

Holandija 0% (0)

Norveška 0% (0)

Brazil 0% (0)

Maroko 0% (0)

Meksiko 0% (0)

Južna Afrika 0% (0)

Kanada 0% (0)

Nemačka 0% (0)

Obala Slonovače 0% (0)

Argentina 0% (0)

Austrija 0% (0)

Portugal 0% (0)

Engleska 0% (0)

Gana 0% (0)

DR Kongo 0% (0)

Paragvaj 0% (0)

Alžir 0% (0) Povratak na glasanje Ko vas je oduševio na Mundijalu 2026? Kolumbija

Zelenortska ostrva

Irak

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Kurasao

Francuska

Španija

Holandija

Norveška

Brazil

Maroko

Meksiko

Južna Afrika

Kanada

Nemačka

Obala Slonovače

Argentina

Austrija

Portugal

Engleska

Gana

DR Kongo

Paragvaj

Alžir Glasaj Rezultati

Ima tu još nekih ekipa koje su zaslužile da dobiju glas, ali smo morali da izaberemo Zelenortska ostrva. Selekciju koja je grupu završila kao druga, iza Španije sa tri boda. Uzeli su bod Špancima uz nestvarnu partiju golmana Vozinje (0:0), pa su uzeli bod i Urugvajcima (2:2) i onda su remizirali i sa Saudijskom Arabijom (0:0). Dovoljno za istorijski uspjeh. Simpatičnu selekciju sada čeka okršaj sa Argentincima, jasno je da su potpuni autsajderi, ali su već pokazali da su zasluženo tu gdje jesu. Pohvale idu i na račun Bosne i Hercegovine koja je napravila istorijski uspjeh i prošla kao trećeplasirana sa četiri boda.

Naravno, vrijedi spomenuti i Kurasao koji je osvojio istorijski bod protiv Ekvadora (0:0) zahvaljujući sjajnoj partiji srpskog zeta Eloja Ruma koji je oženjen sa srpskom infulenserkom Zoranah.

Ko je potpuno podbacio? Turska i Češka

Odlučili smo da napravimo i još jednu grupu, tu i nije potrebno glasanje, pošto je jasno ko je potpuno podbacio. U pitanju su evropske selekcije Turske i Češke.

Turci su došli na Mundijal kao ekipa koja može da bude "favorit iz sjenke", pa su se obrukali, tek su u posljednjem kolu pobijedili Amerikance i tako se časno oprostili i to u grupi gdje su Amerika, Australija i Paragvaj prošli dalje. Češka je uzela samo jedan bod u grupi sa Meksikom, Južnom Afrikom i Južnom Korejom. Tu treba dodati i selekciju Urugvaja koja nije prošla dalje u grupi sa Španijom, Zelenortskim ostrvima i Saudijskom Arabijom.