"Zmajevi" se spremaju za Amerikance, Jurkas presrećan zbog Mundijala: Prvih 7 dana nisam vjerovao da sam ovdje!

Mladi golman banjalučkog Borca presrećan jer je dio reprezentacije BIH koja je na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku ispisala istoriju.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Selekcija BIH ispisala je istoriju na Svjetskog prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, ali još nije gotovo i "zmajevi“ imaju priliku da ostvare još veći uspjeh.

Nakon plasmana u šesnaestinu finala tamo ih čeka reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, a zbog ovog duela koji s eigra u noći između srijed i četvrtka po našem vremenu mnogi neče spavati.

Izabranici Sergeja Barbareza odradili su drugi trenind pred okršaj sa SAD, a on je bio zatvoren za javnost i medije.

Ipak, medijima su se obratili Tarik Muharemović, koji je prokomentarisao potcjenjivanje „zmajeva“, a osim njega govorio je i mladi golman banjalučkog Borca Mladen Jurkas.

Čuvar mreže šampiona BIH uvršten je na spisak putnika na Mundijal nakon povrede golmana Osmana Hadžikića. Iako nije debitovao, a nije za očekivati ni da na golu vidimo nekog drugog osim Nikole Vasilja, mladi Jurkas ističe da je srećan zbog dolaska na Mundijal.

"Prvih sedam dana nisam ni bio svjestan da sam ovdje. Učim od ovih igrača koji iza sebe imaju velike karijere i pokušavam izvući maksimum iz svakog dana provedenog s njima“, rekao je Jurkas i dodao:

"Ostvario mi se san. Što sam duže ovdje, snovi mi se sve više ostvaruju i nemam razloga da se žalim. Ovdje mi je zaista odlično. Ovaj rezultat nije došao slučajno. Mnogo razgovaramo među golmanima, najviše se i družimo, a nadam se da ću proći put kakav su prošli i oni".

Istakao je da je atmosfera među „zmajevima“ odlična.

"Nije slučajno što smo ostvarili ovaj iistorijski uspjeh. Sada se pripremamo za Sjedinjene Američke Države i idemo da im pomrsimo račune“, rekao je Jurkas, kojeg ne zanimaju razne priče van terena i potcjenjivanje ekipe koju vodi Barbarez.

"Neka pričaju. Mi ćemo odgovor dati na terenu", poručio je golman Borca i reprezentacije BIH.