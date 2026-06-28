Alajbegović oduševio FIFA: Kerimova majstorija u konkurenciji za najljepši gol grupne faze Mundijala!

FIFA izabrala 12 najljepših golova u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, među njima je i pogodak Kerima Alajbegovića protiv Katara.

Izvor: Promo/FS BiH

Nokaut faza Svjetskog prvenstva počela je duelom Kanade i Južne Afrike, a u međuvremenu se sumiraju utisci grupne faze koja je donijela mnogo iznenađenja, ali i razočarenja.

Bilo je i dosta golova, tačnije na 72 utakmice grupne faze postignuto je 215 pogodaka, a FIFA je izabrala najbolje među njima.

Među 12 golova koji su kandidati za najljepši pogodak grupne faze našao se i onaj Kerima Alajbegovića protiv Katara.

"Zmajevi“ su u posljednjem meču grupne faze savladali Katar 3:1 i tako ostvarili istorijski usjeh plasiravši se u nokaut fazu, a mrežu azijske selekcije načeo je Alajbegović sjajnim udarcem u 29. minutu.

Njegov gol našao se u konkurenciji za najljepši pogodak grupne faze.

Osim Alajbegovića tu su i Lionel Mesi, Kilijan Mbape, Feliks Nmeča, Vinisijus Žunior...

Svoj glas za najljepđi gol grupne faze možete dati OVDJE.