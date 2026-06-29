"Tražim istragu ministarstva sporta, dobili ste novac za ovo": Predsjednik se oglasio zbog neuspjeha na Mundijalu

Predsjednik Južne Koreje Li Džae Mjung traži da se sprovede istraga poslije ispadanja Južne Koreje sa Mundijala.

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Južna Koreja neće nastaviti takmičenje na Svjetskom prvenstvu. Bila je u grupi sa Meksikom, Južnom Afikom i Češkom i završila je na trećem mjestu sa tri boda. To znači da ne ide dalje. Zbog toga se oglasio i predsjednik države Li Džae Mjung koji je za neuspjeh optužio selektora Hong Mjung Boa koji je dao ostavku.

"Dokazalo se još jednom da je sve u izboru ljudi. Kada favorizovanje uzme presedan ispred kompetentnosti u izboru komandanta, onda je rezultat takav kakav jeste. Kada se tako nešto desi i bira se lična korist ispred interesa javnosti", počeo je Mjung.

Zatim je najavio i pokretanje istrage kako bi se ustanovilo šta je pošlo po zlu.

"Reprezentacija se nije kvalifikovala za nokaut fazu Svjetskog prvenstva i to je u javnosti ostavilo osećaj praznine, neuspjeh cijele organizcije i njenih članova. S obzirom na veliki novac poreskih obveznika i podršku države koja je uložena za učešće na Mundijalu, tražim od ministarstva sporta, kulture i turizma da utvrdi činjenice. Da napravi analizu, da utvrdi uzroke svega i da unaprijedi sve i spriječi da se tako nešto ponovi."

Obećao je da će učiniti sve da se tako nešto ne ponovi u budućnosti.

"Veoma sam tužan zbog razočarenja koje osjeća javnost zbog svega što se desilo. Napravićemo reforme u sportskoj administraciji kako se ovako nešto nikada ne bi dogodilo ponovo", zaključio je Mjung.

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(MONDO)