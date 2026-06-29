logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tražim istragu ministarstva sporta, dobili ste novac za ovo": Predsjednik se oglasio zbog neuspjeha na Mundijalu

"Tražim istragu ministarstva sporta, dobili ste novac za ovo": Predsjednik se oglasio zbog neuspjeha na Mundijalu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Južne Koreje Li Džae Mjung traži da se sprovede istraga poslije ispadanja Južne Koreje sa Mundijala.

južna koreja.JPG Izvor: Shutterstock

Južna Koreja neće nastaviti takmičenje na Svjetskom prvenstvu. Bila je u grupi sa Meksikom, Južnom Afikom i Češkom i završila je na trećem mjestu sa tri boda. To znači da ne ide dalje. Zbog toga se oglasio i predsjednik države Li Džae Mjung koji je za neuspjeh optužio selektora Hong Mjung Boa koji je dao ostavku.

"Dokazalo se još jednom da je sve u izboru ljudi. Kada favorizovanje uzme presedan ispred kompetentnosti u izboru komandanta, onda je rezultat takav kakav jeste. Kada se tako nešto desi i bira se lična korist ispred interesa javnosti", počeo je Mjung.

Zatim je najavio i pokretanje istrage kako bi se ustanovilo šta je pošlo po zlu.

"Reprezentacija se nije kvalifikovala za nokaut fazu Svjetskog prvenstva i to je u javnosti ostavilo osećaj praznine, neuspjeh cijele organizcije i njenih članova. S obzirom na veliki novac poreskih obveznika i podršku države koja je uložena za učešće na Mundijalu, tražim od ministarstva sporta, kulture i turizma da utvrdi činjenice. Da napravi analizu, da utvrdi uzroke svega i da unaprijedi sve i spriječi da se tako nešto ponovi."

Obećao je da će učiniti sve da se tako nešto ne ponovi u budućnosti.

"Veoma sam tužan zbog razočarenja koje osjeća javnost zbog svega što se desilo. Napravićemo reforme u sportskoj administraciji kako se ovako nešto nikada ne bi dogodilo ponovo", zaključio je Mjung.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:20
Mundijal - Navijači Norveške
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Južna Koreja Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC