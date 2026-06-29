(Pre)skupe ulaznice nokaut faze Mundijala: Četvrta "najpaprenija" duel BiH i SAD

Počeli su mečevi šesnaestine finala na Mundijalu!
Prvi među 32 ekipe Svjetskog prvenstva su izborili fudbaleri Kanade, koji su golom u sudijskoj nadoknadi izbacili Južnu Afriku, a karte za taj meč su bile najjeftinije - 449 dolara.
Duel SAD i Bosne i Hercegovine je četvrti najskuplji jer će navijači oba tima morati da izdvoje 1.716 dolara da uživo u San Francisku gledaju utakmicu.
Najskuplja ulaznica ove faze je dvoboj Meksika i Ekvadora, koje koštaju 2.777 dolara, a potom slijede karte za meč Argentine i Zelenortskih Ostrva (2.721 dolar), pa onda susret između Portugala i Hrvatske (2.222 dolar).
Pogledajte cijene svih mečeva
Meksiko - Ekvador 2.777 dolara
Argentina - Zelenortska Ostrva 2.721 dolar
Portugal - Hrvatska 2.222 dolara
SAD - BiH 1.716 dolara
Kolumbija - Gana 1.263 dolara
Španija - Austrija 1.022 dolara
Brazil - Japan 1.018 dolara
Francuska - Švedska 865 dolara
Engleska - DR Kongo 858 dolara
Holandija - Maroko 795 dolara
Australija - Egipat 721 dolar
Njemačka - Paragvaj 688 dolara
Švajcarska - Alžir 664 dolara
Obala Slonovače - Norveška 640 dolara
Južna Afrika - Kanada 467 dolara
Belgija - Senegal 449 dolara
(MONDO)