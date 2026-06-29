(Pre)skupe ulaznice nokaut faze Mundijala: Četvrta "najpaprenija" duel BiH i SAD

Počeli su mečevi šesnaestine finala na Mundijalu!

Izvor: Promo/FS BiH

Prvi među 32 ekipe Svjetskog prvenstva su izborili fudbaleri Kanade, koji su golom u sudijskoj nadoknadi izbacili Južnu Afriku, a karte za taj meč su bile najjeftinije - 449 dolara.

Duel SAD i Bosne i Hercegovine je četvrti najskuplji jer će navijači oba tima morati da izdvoje 1.716 dolara da uživo u San Francisku gledaju utakmicu.

Najskuplja ulaznica ove faze je dvoboj Meksika i Ekvadora, koje koštaju 2.777 dolara, a potom slijede karte za meč Argentine i Zelenortskih Ostrva (2.721 dolar), pa onda susret između Portugala i Hrvatske (2.222 dolar).

Pogledajte cijene svih mečeva

Meksiko - Ekvador 2.777 dolara

Argentina - Zelenortska Ostrva 2.721 dolar

Portugal - Hrvatska 2.222 dolara

SAD - BiH 1.716 dolara

Kolumbija - Gana 1.263 dolara

Španija - Austrija 1.022 dolara

Brazil - Japan 1.018 dolara

Francuska - Švedska 865 dolara

Engleska - DR Kongo 858 dolara

Holandija - Maroko 795 dolara

Australija - Egipat 721 dolar

Njemačka - Paragvaj 688 dolara

Švajcarska - Alžir 664 dolara

Obala Slonovače - Norveška 640 dolara

Južna Afrika - Kanada 467 dolara

Belgija - Senegal 449 dolara

(MONDO)