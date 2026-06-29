Alžirci priznali da su dogovorili rezultat s Austrijom? "Malo je neprijatno"

Alžirci su priznali da je meč protiv Austrije bio neprijatan, a Rijad Mahrez je govorio o 'dogovoru' koji je prekršen golom u posljednjim trenucima.

Izvor: Matthew Huang / Zuma Press / Profimedia

Danima pred meč Alžira i Austrije govorilo se o "prećutnom dogovoru" dvije reprezentacije koje su znale da bi ih remi odveo u narednu fazu. Na kraju se to i dogodilo u Kanzas Sitiju, doduše u nešto veću dramu nego što smo očekivali - pošto su u nadoknadi vremena pala dva gola, po jedan na obje strane.

U 60. minutu bilo je 2:2 i od tada su obje ekipe "oborile" tempo, tako da smo vidjeli da pred nadoknadu vremena Alžir dodaje loptu unedogled i čeka da vrijeme prođe. Sve do 93. minuta kada je iznenada lopta stigla do Rijada Mahreza koji je majstorski utrčao u prostor i zatresao mrežu. To je u tom trenutku značilo da Austrija ispada sa Svjetskog prvenstva, ali samo tri minuta kasnije Saša Kalajdžić je uspio da izjednači na 3:3, poslije čega je i Marko Arnautović "skočio" na klupu Alžira.

Mnogi su to protumačili kao znak protesta prema Alžircima, koji su golom Mahreza "pokvarili dogovor", a da se nešto zaista dogodilo govori i izjava Rijada Mahreza - najvažnijeg igrača Alžira.

Iran fans are saying that Algeria vs Austria was the most scripted match ever



pic.twitter.com/VRbxa21Hgu — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball)June 28, 2026



"Znam da je bilo malo neprijatno, dodavali smo se i igrali na bok, oni su se branili i onda mi je u posljednjem minutu došla lopta, okrenuo sam se i morao sam da poštujem fudbal, izašao sam pred golmana i morao sam da pokušam da dam gol. Kao što su i oni kada su vodili 2:1", rekao je Rijad Mahrez.

"Znam da je neprijatno, ali to je fudbal, moramo da ga poštujemo. Dobra stvar za njih je što su dali i oba tima su se kvalifikovala", naglasio je najbolji fudbaler Alžira koji je zamalo izbacio Austriju sa Svjetskog prvenstva.

Hoće li FIFA ovo istražiti?

- Riyad Mahrez appears to admit to match manipulation in the Algeria vs. Austria game after saying:



“I had to respect the rules of the game and score against Austria, and I know it’s an embarrassing situation.”pic.twitter.com/LwJXfOhEMu — Hamza El (@hamza_el_00)June 28, 2026



Nije ovo prvi put da na Svjetskom prvenstvu gledamo utakmice koje djeluju kao "dogovorene", a interesantno je da je u jednoj od najvećih sramota takođe učestvovali Alžir i Austrija. Preciznije, više Austrija. Bilo je to 1982. godine kada se dogodila takozvana "Bruka u Hihonu", meč Austrije i Zapadne Njemačke koji je završen bez pobjednika, a koji je ova dva tima odveo dalje.

Ironije je da je tada zbog toga sa turnira ispao Alžir, čiji su navijači novčanicama mahali i time jasno demonstrirali o tome kako je "susret namješten". Sada, 34 godine kasnije, Alžirci su sami dio takve "zavjere" koja je izbacila Iran.

Za sada se FIFA nije oglašavala na ovu temu i najvjerovatnije i neće. Podsjetimo, Alžir će sada u osmini finala igrati protiv Švajcarske, dok će Austrija imati mnogo teži zadatak i ide na Španiju. Dakle, na kraju ni taj gol koji je Kalajdžić postigao nije značajno popravio situaciju za Austrijance...

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Pogledajte 00:56 Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)