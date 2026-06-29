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Alžirci priznali da su dogovorili rezultat s Austrijom? "Malo je neprijatno"

Alžirci priznali da su dogovorili rezultat s Austrijom? "Malo je neprijatno"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Alžirci su priznali da je meč protiv Austrije bio neprijatan, a Rijad Mahrez je govorio o 'dogovoru' koji je prekršen golom u posljednjim trenucima.

da li su alzir i austrija namjestili mec na svjetskom prvenstvu Izvor: Matthew Huang / Zuma Press / Profimedia

Danima pred meč Alžira i Austrije govorilo se o "prećutnom dogovoru" dvije reprezentacije koje su znale da bi ih remi odveo u narednu fazu. Na kraju se to i dogodilo u Kanzas Sitiju, doduše u nešto veću dramu nego što smo očekivali - pošto su u nadoknadi vremena pala dva gola, po jedan na obje strane.

U 60. minutu bilo je 2:2 i od tada su obje ekipe "oborile" tempo, tako da smo vidjeli da pred nadoknadu vremena Alžir dodaje loptu unedogled i čeka da vrijeme prođe. Sve do 93. minuta kada je iznenada lopta stigla do Rijada Mahreza koji je majstorski utrčao u prostor i zatresao mrežu. To je u tom trenutku značilo da Austrija ispada sa Svjetskog prvenstva, ali samo tri minuta kasnije Saša Kalajdžić je uspio da izjednači na 3:3, poslije čega je i Marko Arnautović "skočio" na klupu Alžira.

Mnogi su to protumačili kao znak protesta prema Alžircima, koji su golom Mahreza "pokvarili dogovor", a da se nešto zaista dogodilo govori i izjava Rijada Mahreza - najvažnijeg igrača Alžira.


"Znam da je bilo malo neprijatno, dodavali smo se i igrali na bok, oni su se branili i onda mi je u posljednjem minutu došla lopta, okrenuo sam se i morao sam da poštujem fudbal, izašao sam pred golmana i morao sam da pokušam da dam gol. Kao što su i oni kada su vodili 2:1", rekao je Rijad Mahrez.

"Znam da je neprijatno, ali to je fudbal, moramo da ga poštujemo. Dobra stvar za njih je što su dali i oba tima su se kvalifikovala", naglasio je najbolji fudbaler Alžira koji je zamalo izbacio Austriju sa Svjetskog prvenstva.

Hoće li FIFA ovo istražiti?


Nije ovo prvi put da na Svjetskom prvenstvu gledamo utakmice koje djeluju kao "dogovorene", a interesantno je da je u jednoj od najvećih sramota takođe učestvovali Alžir i Austrija. Preciznije, više Austrija. Bilo je to 1982. godine kada se dogodila takozvana "Bruka u Hihonu", meč Austrije i Zapadne Njemačke koji je završen bez pobjednika, a koji je ova dva tima odveo dalje.

Ironije je da je tada zbog toga sa turnira ispao Alžir, čiji su navijači novčanicama mahali i time jasno demonstrirali o tome kako je "susret namješten". Sada, 34 godine kasnije, Alžirci su sami dio takve "zavjere" koja je izbacila Iran.

Za sada se FIFA nije oglašavala na ovu temu i najvjerovatnije i neće. Podsjetimo, Alžir će sada u osmini finala igrati protiv Švajcarske, dok će Austrija imati mnogo teži zadatak i ide na Španiju. Dakle, na kraju ni taj gol koji je Kalajdžić postigao nije značajno popravio situaciju za Austrijance...

BONUS VIDEO:

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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