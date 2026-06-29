"Žrijeb namješten za Argentinu": Uzburkani duhovi na Svjetskom prvenstvu, Brazilci digli glas

Uzburkani duhovi na Mundijalu - Brazilci optužuju da je žrijeb namešten za Argentinu.

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Počela je nokaut faza Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i znamo već kako izgleda "kostur" - kao i ko je dobio teži, a ko nešto lakši zadatak. Mada, pomalo je neozbiljno tvrditi da na Mundijalu možete da imate lak put...

Brazilci, međutim, tvrde da Argentinci imaju najlakši žrijeb na Svjetskom prvenstvu i idu toliko daleko da tvrde da je "namješten". Zašto bi to neko uradio, odnosno zašto bi favorizovao Argentinu od svih reprezentacija - dobro je pitanje - dok takođe je pomalo suludo uopšte tvrditi kako je moguće "namestiti" cijeli žrijeb, kada Argentina zavisi od drugih reprezentacija.

Tako je brazilski kolumnista Rikardo Gonzales u tekstu za vodeći sportski portal "Globoesporte" napisao da mu se čini da i ovog puta "fudbalski bogovi" favorizuju Argentince. Naslov njegovog članka glasi da žrijeb treba dobro istražiti.

"Ne znači to da je iko već pobijedio ili izgubio, niti da favoriti ne mogu da potvrde svoju snagu. Ipak, u ovom trenutku fudbalski bogovi postavljaju zahtevan scenario za Francusku, koja je sposobna da prebrodi prepreke, dramatičan za Portugal i scenario iz snova za Argentinu!", naveo je Gonzalez.

Inače, već u osmini finala možemo da imamo sudar Njemačke i Francuske, Portugal ima nezgodan put, kao i Španija, dok recimo ni Brazilu neće biti svejedno jer prva ekipa koju mora da izbaci je opasni Japan.

Kakav je put pred Argentinom?

We would imagine Argentina won't complain too much about their path to a WC Semifinal.pic.twitter.com/0adOTBoRK6 — Football Meets Data (@fmeetsdata)June 28, 2026



Zbog toga što je bila prva u grupi, a poklopilo se još nekoliko iznenađenja sa grupama s kojima se "ukršta", Argentina će tako u šesnaestini finala igrati protiv Zelenortskih Ostrva (3. jul).

Ako prođe dalje, Argentina će u osmini finala igrati sa Australijom ili Egiptom, koji nisu mnogo toga pokazali do sada na Mundijalu, dok je najvjerovatniji protivnik u četvrtfinalu Kolumbija. Ona se možda i potcjenjuje u ovom trenutku pošto se radi o ekipi koja je zaista izgledala nevjerovatno u napadu i završila je ispred Portugala.

Inače, superkompjuter predviđa da će Argentina otići i dva koraka dalje od ovoga i da će igrati opet finale Svetskog prvenstva, kažu najvjerovatnije opet protiv Francuske kao i prije četiri godine u Kataru.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!