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Ekvador usred Svjetskog prvenstva promijenio kapitena

Ekvador usred Svjetskog prvenstva promijenio kapitena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mojzes Kaisedo postaje kapiten Ekvadora na Svjetskom prvenstvu, dok Ener Valensija emotivno predaje traku. Otkrijte detalje ove važne promjene.

Ekvador ima novog kapitena Izvor: YouTube/TV Arena sport

Fudbalska reprezentacija Ekvadora "izglasala" je novog kapitena i to usred Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. Uoči nokaut faze u kojoj će Ekvador igrati protiv Meksika, odlučeno je da traku oko ruke ubuduće nosi Mojzes Kaisedo, najskuplji igrač u istoriji Čelsija.

I nije oko toga bilo prevelike drame, dosadašnji kapiten Ener Valensija osjetio je da je vrijeme za promjenu i sam je "kumovao" ovoj odluci, tako da je pred ekipom izvršena primopredaja trake.

"Brate, možeš li doći ovdje na trenutak? Jednom u Argentini su mi na dan utakmice moje kolege rekle da žele da budem njihov kapiten. To je za mene predstavljalo ogromnu odgovornost. Ne želim da me pamte po onome što sam uradio ili po svojim golovima, već zato što sam bio sjajna osoba. Brate, ova traka je sada za tebe. Ti, kao i bilo ko od nas ovdje, mogao bi da je nosiš. Svako od nas je lider koji je potreban osobi pored. Vi ste lideri", rekao je emotivni Ener Valensija prije nego što je "krunisao" Kaiseda.


Valensija (36) je inače odigrao 108 utakmica za Ekvador i dao je rekordnih 49 golova, ali se na ovom turniru za sada ozbiljno ispromašivao i to je umalo koštalo južnoameričku selekciju prolaska u drugu fazu Svetskog prvenstva.

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Mundijal 2026 fudbal Ekvador

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