Nagelsman kao Piksi poslije debakla: "Ja ne bježim, ne dajem ostavku"

Julijan Nagelsman ostaje na klupi Njemačke poslije debakla na Svjetskom prvenstvu, ne planira ostavku i želi da se priprema za buduće izazove.

Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Njemačke dobila je još jedan šamar i tako treće Svjetsko prvenstvo zaredom ne zna za pobjedu u nokaut fazi. Nakon titule u Brazilu, Nemačka je ispadala u grupnoj fazi u Rusiji i Kataru, dok je sada u SAD, Meksiku i Kanadi uspjela da prođe makar prvu fazu, prije nego što je naletjela na Paragvaj.

Malo toga su do sada pokazali Paragvajci, ali su uz dosta sreće prošli u drugu fazu i tamo "pokazali zube" Njemačkoj koju su izbacili na penale, rušeći tako mit o talentovanom treneru Julijanu Nagelsmanu.

Iako je jasno da su njegova tvrdoglavost, sujeta i dobri odnosi sa pojedinim igračima (Nojer, Kimih...) bili ti koji su Njemačku odveli u propast na ovom turniru, Nagelsman poslije blamaže "pancera" nije podnio ostavku. Štaviše, planira da ostane na klupi sve do kraja ugovora.

"Ja sam tu. Ako me Fudbalski savez Njemačke želi da ostanem do 2028. godine, onda ću i ostati. Ako ne želi, onda idem", rekao je Nagelsman, podsjetivši pomalo i na bivšeg selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija poslije debakla na EURO2024.

"Nisam neko ko bježi. Tu sam ako je to ono što Fudbalski savez Njemačke želi. Ako me ne žele, moraju to da mi kažu. Želim da nastavim. U fudbalu nemate potpunu kontrolu. Ako oni želi da ostanem, rado ću se pripremati za Evropsko prvenstvo i Ligu nacija. Ako me ne žele, moraju to i da kažu", naglasio je Nagelsman, inače najmlađi selektor na Mundijalu sa 38 godina.

Podsjetimo, Nagelsman je na Svjetsko prvenstvo u posljednji čas poveo Manuela Nojera čime je poremetio hemiju u ekipi, dok je tokom sezone "nominovao" igrače koji će igrati i koji neće, gotovo ignorišući njihovu formu.

Na kraju je Njemačka razbila Kurasao (8:1) i srećno dobila Obalu Slonovače (2:1), da bi izgubila od Ekvadora na kraju grupne faze, zatim i od Paragvaja na penale. Nedostajalo je karaktera i srca u ovoj ekipi, premda će bez ikakve sumnje najviše priče u Nemačkoj biti oko poništenog gola.