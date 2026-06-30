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I Holandija ispala na penale: Šok u 91. minutu, pa Bonu - nastavlja se marokanska bajka!

I Holandija ispala na penale: Šok u 91. minutu, pa Bonu - nastavlja se marokanska bajka!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Maroko je šokirao Holandiju na Svjetskom prvenstvu, izbacivši ju takmičenja nakon penala. Jasin Bonu ponovo blista kao junak.

Maroko izbacio Holandiju na penale Izvor: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Maroka novi je učesnik osmine finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je poslije "lude" penal serije izbacila favorizovanu Holandiju.

Blistao je ponovo golman Jasin Bonu, junak Maroka sa prethodnog Mundijala, koji je odbranio penale Timberu i Samervilu, dok je imao sreće da Džastin Klajvert pogodi stativu. S druge strane i El Ajuni i Hakimi su pogađali okvir gola za Maroko, ali je dovoljno pribran u petoj seriji bio Ismail Saibari - novi fudbaler Bajerna.

Na ovaj način nastavljena je "marokanska bajka" sa prošlog Mundijala i vidjećemo dokle sada ova afrička reprezentacija može da "dogura", pošto je žrijeb sada vodi na Kanadu, a zatim najvjerovatnije Francusku u četvrtfinalu.

Holandija je inače vodila od 72. minuta preko Kodija Gakpa, koji je možda i uz načinjen faul nad njim uspio da iskoristi protiv Krisensija Samervila, pa se poslije tog pogotka činilo da "oranje" klizi ka pobjedi. Ali, ipak ništa od toga u regularnih 90. Baš na početku nadoknade, štoper Isa Diop nadskočio je sve u kaznenom prostoru rivala i zatresao mrežu Ferbrugena.

Holandija - Maroko 1:0
Izvor: TV Arena sport

Uslijedili su produžeci u kojima Holandija i Maroko nisu uspjeli da se "upišu" na semafor, tako da je na kraju sudbina dva tima raspetljana tek nakon penala.

Holandija - Maroko 1:1
Izvor: TV Arena sport

Tako smo prethodne noći vidjeli eliminacije dvije velike evropske selekcije, pošto je pre Holandije ispala i Nemačka.

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Mundijal 2026

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