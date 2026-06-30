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Paragvaj izbacio Njemačku na penale: Čilavertov nasljednik poslao "pancere" kući

Paragvaj izbacio Njemačku na penale: Čilavertov nasljednik poslao "pancere" kući

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Senzacija na startu nokaut faze Mundijala, Paragvaj je pobijedio Njemačku i prošao dalje.

Paragvaj izbacio Njemačku na penale Izvor: Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Nastavlja se nokaut faza Svjetskog prvenstva. Nakon prolaska Kanade i Brazila koji su otišli dalje golovima u posljednjim momentima svojih mečeva još dramtičniji meč gledali smo u duelu Njemačke i Paragvaja. 

Selekcija Paragvaja napravila je senzaciju izbacivši Njemačku poslije produžetaka i penala - 4:3 (1:1).

Nakon regularnih 90 minuta bilo je 1:1 i to nakon što su "panceri" stigli vođstvo Paragvaja koje je donio Hulio Ensiso u prvom poluvremenu.

Uspio je Haverc da izjednači na 1:1 nakon desetak minut aigre u drugom poluvremenu, Nijemci su svo vrijeme napadali, ali je Orlando Hil činio čuda na golu, a njegovi saigrači požrtvovanom igrom odbijali sve nalete protivnika.

Njemačka je u prvom produžetku stigla do pogotka, zabio je Jonatan Ta, ali je njegov pogodak nakon gledanja VAR snimka poništen zbog prekršaja nad golmanom.

Uslijedila je penal završnica u kojoj takođe nije moglo bez drame. Odnosno bez sjajnog Hila na jednoj, te Manuela Nojera na drugoj strani.

GOlman Paragvaja skinuo je prvi penal koji je izveo Haverc, a kada je u četvrtoj seriji Voltemade promašio selekcija Paragvaja imala je praktično dvije meč-lopte. I nije ih iskoristila.

Prvo je Sanabrija poslao loptu pored gola, a onda je Manuel Nojer skinuo udarac Balbuene. U međuvremenu je Amiri pogodio za Njemačku i bilo je 3:3 pred odlučujuću šestu seriju.

Činilo se da je momentum sada bio na strani Njemačke, a pritisak na Paragvajcima, ali e poklekao Jonatan Ta. Štoper Bajerna poslao je loptu preko gola i dao južnoameričkoj selekciji novu priliku da završi meč i stigne do istorijskog rezultata.

Odgovornost je preuzeo Hoze Kanale i pogodio za pobjedu 4:3 penalima i senzaciju u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Paragvaj ide dalje, a naredni rival im je pobjednik meča Francuska - Švedska.

Tagovi

Mundijal 2026 fudbal

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