Ovo ste propustili sinoć: Pogledajte kako su Njemačka i Holandija ispale na penale

Svjetsko prvenstvo donosi iznenađenja: Njemačka i Holandija eliminisani na penale, dok Paragvaj i Maroko idu dalje.

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Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi za sada je donijelo "tonu" iznenađenja u grupnoj fazi, a dočekali smo ih i odmah u šesnaestini finala gde su prethodne noći - dok je većina Srbije spavala - eliminisani veliki favoriti Njemačka i Holandija.

Ne može da se kaže ni da je Njemačka impresionirala protiv Paragvaja, niti da je to uradila Holandija protiv Maroka, tako da je najpoštenije na kraju bilo da se sve riješi "na penale", a tamo su se bolje snašli Afrikanci i Južnoamerikanci. I zasluženo idu sada dalje u osminu finala Mundijala.

Kako je Paragvaj izbacio Njemačku?

Nemačka - Paragvaj poništen gol Izvor: TV Arena sport

Paragvajci su poveli preko Ensisa u 42. minutu, da bi Kai Haverc izjednačio u 54. minuta i otišli smo u produžetke. Pošto pogodak Džonatana Ta iz 102. minuta nije priznat zbog faula nad golman, uslijedili su penali gdje se bolje snašao Paragvaj.

Za Nijemce su pogodili Kimih, Musijala i Amiri, dok su promašili Haverc, Voltemade i na kraju tragičar Džonatan Ta, dok su kod Paragvaja precizni bili Maurisio, Gomez, Galarza i junak Kanale, dok su umalo tragičari postali Sanabrija i Balbuena - inače i najsvežiji kod Južnoamerikanaca jer su ušli kasnije.

Tako je Paragvaj prošao dalje i sada će najverovatnije igrati sa Francuskom, koja je veliki favorit protiv Švedske.

Kako je Maroko izbacio Holandiju?

Penali na Maroko - Holandija Izvor: TV Arena sport

Ni ovaj meč nije riješen u regularnom dijelu utakmice. Povela je Holandija u 72. minutu preko Kodija Gakpa, da bi Isa Diop u nadoknadi vremena - preciznije u 91. minutu - odveo meč u produžetke.

U njima se nije mnogo toga desilo, ali smo zato dobili potpuno ludu penal seriju u kojoj je junak Maroka opet bio golman Jasin Bonu, koji je odbranio dva penala. Za Holandiju su pogađali tek Kopmejners i Veghorst, Klajvert je pogodio stativu, a Timberov i Samervilov šut odbranio je Bonu. S druge strane Maroko je pogodio dva puta okvir Ferbrungenovog gola - preko El Ajunija i Hakimija, dok su Rahimi, Talbi i junak Saibari bili precizni.

Ova pobjeda znači da će Maroko u osmini finala igrati protiv Kanade i biće favorit, pa je moguće novo četvrtfinale SP-a.