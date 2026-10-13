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Aleksandar Pavlović odbio Mančester siti: Bilo je spremno 100.000.000 evra

Aleksandar Pavlović odbio Mančester siti: Bilo je spremno 100.000.000 evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Talenotvani fudbaler Bajerna i reprezentativac Njemačke srpskog porijekla Aleksandar Pavlović odbio ponudu da pređe u Mančester siti.

Aleksandar Pavlović odbio Mančester siti Izvor: sbonsi/Shutterstock

Njemački fudbaler srpskog porijekla Aleksandar Pavlović (22) otkrio je da su čelnici Mančester sitija baš u njemu vidjeli zamjenu za nekadašnjeg osvajača Zlatne lopte Rodrija, koji je ovog ljeta pojačao Barselonu. Nakon odlaska Pepa Gvardiole i korjenitih promjena u igračkom kadru, "građani" su željeli u svojim redovima i prvotimca Bajerna iz Minhena - koji je takvu ponudu odbio.

Uprkos tome što je engleski klub spremio čak 100.000.000 evra za dolazak Aleksandra Pavlovića, do transfera nije došlo. Njemački reprezentativac koji je ranije odbio ponudu Srbije da igra za otadžbinu svojih predaka, ovog ljeta je odbio i ponudu jednog od najboljih evropskih timova.

"Prije svega, ogromna je čast kada te pozove klub kao što je Mančester siti. Ali ja sam odrastao u Minhenu, čitav život sam ovdje i igram samo za Bajern. Moja porodica i prijatelji žive ovdje, tako da za mene nema ništa bolje. Zbog toga mi nije bilo teško da donesem odluku", rekao je talentovani vezni fudbaler.

Pavloviću je drago što ga porede sa Rodrijem, iako je on praktično tek na početku karijere i ima još mnogo toga da postigne prije nego što dotakne jednog od kapitena španske reprezentacije koja ovih godina dominira svjetskim fudbalom. Poređenja sa Rodrijem su i motivacija za momka srpskog porijekla.

"Svi znaju kakva je klasa od igrača Rodri. Nije slučajno proglašen najboljim na svijetu. Normalno da je velika čast kada vas porede sa njim, biće mi to motivacija da budem još bolji i ostvarim sve ciljeve. Želim da napredujem i ustalim se među elitne igrače u svijetu fudbala", istakao je Pavlović koji od malih nogu mašta o trofeju Lige šampiona u dresu Bajerna.

Mančester siti je čuo odbijanje, pa se okrenuo drugim rješenjima i "popunio" vezni red koji je u vrlo kratkom roku ostao bez Rodrija, Kevina de Brujnea i Bernarda Silve. Sada su u veznom redu lidera Premijer lige Enco Fernandez, Eliot Anderson i Ajub Buadi, a za njih trojicu plaćeno je čak 375.000.000 evra.

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Tagovi

Aleksandar Pavlović Mančester siti FK Bajern Minhen

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