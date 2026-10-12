"Molim vas da ne prenosim više Mančester siti": Nevil odbija jer je sve lažno i pogrešno oko "građana"

Gari Nevil je zatražio da ne prenosi utakmice Mančester sitija dok se ne riješi njihova kazna za kršenje finansijskog fer-pleja.

Izvor: YouTube/Sky Sports Premier League

Legendarni kapiten Mančester junajteda Gari Nevil (51), poznati komentator Skaj sportsa, zatražio je da ne prenosi utakmice Mančester sitija do konačne odluke o njihovoj kazni zbog kršenja finansijskog fer-pleja.

"Ovo je prva utakmica Mančester sitija koju prenosim otkako su prije nekoliko nedjelja izrečene optužbe i presuda o krivici. Baš tada smo snimali podkast i rekao sam - ako ikako možete da me sklonite sa Sitijevih utakmica u narednih par mjeseci dok ne čujemo konačnu presudu, bio bih apsolutno presrećan", kazao je Nevil u večeri pobjede Sitija protiv Liverpula na Enfildu.

Fudbal nije bio u prvom planu u "najčudnijem derbiju u istoriji lige" i ni Nevil nije mogao da se otrgne tom utisku.

"Sjedimo ovdje i ne znamo šta sve ovo znači. Znamo šta znači danas. Znamo da Siti sada bježi tri boda na vrhu tabele. Ali postoji onaj osjećaj da, na kraju, Mančester siti ipak neće tu završiti. Znate, navijači Liverpula im na kraju pjevaju: 'Ispadate u drugu ligu.' Viču im: 'Prevaranti', tokom posljednjih 5, 10, 15 minuta meča. I od toga se ne može pobjeći. Ni navijači Sitija neće moći od toga da pobjegnu. Oni će biti apsolutno oduševljeni. Vole svoj klub. Navijaće za njega dugo poslije ove sezone, u narednih 20, 30, 40, 50 godina. Ali mislim da trenutno vjerovatno ne shvataju kakva je to mrlja, stigma i koliku će im to štetu nanijeti."

"Širom zemlje će ljudi biti ogorčeni"

Siguran je legendarni kapiten Mančester junajteda da će ljudi ogorčeni pratiti Mančester siti.

"Mislim da će širom zemlje vladati velika ogorčenost jer ljudi gledaju ovaj tim, koji je na momente prelijepo gledati i koji ima fantastične igrače, kako pobjeđuje, ali u tome se jednostavno neće uživati. Da budem iskren, kao navijač Junajteda, nikada nisam ni uživao kada Siti pobjeđuje. Ali sam im se ogromno divio u posljednjih 10, 15 godina. A sada tu postoji nešto što vam kvari onaj osjećaj koji imate na kraju fudbalske utakmice. Osjećate neku mučninu u stomaku, imate utisak da gledate nešto što je lažno, što nije ispravno."

Prema njegovim riječima, samo bi trebalo izdržati još nekoliko mjeseci do odluke o Sitijevoj žalbi i definitivnoj kazni.

"Samo moramo da izguramo do januara, februara, zar ne, kada će Siti ili oprati svoje ime, ili će se potvrditi njihova krivica. Tako da, da, mislim da je na kraju meča osjećaj prilično čudan. Osjetio sam to i kada su pali drugi i treći gol, to nije bio onaj uobičajen osjećaj. I kod mene je bilo isto. Mislim da je i kod tebe, zar ne? Jednostavno se osjećaš pomalo...", jasno je bilo koliko je ogorčen Nevil.