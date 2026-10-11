"Prevarene su generacije navijača, pokrali ste nas sve": Mančester siti demolirao Liverpul usred najvećeg skandala

Mančester Siti je na Enfildu pobedio Liverpul 3:0, dok su navijači skandirali i isticali transparente o prevari generacija. Bio je to jedan od najkontroverznijih derbija u istoriji.

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Mančester siti pobijedio je Liverpul na Enfildu 3:0 (0:0), u prvoj utakmici od presude kojom je proglašen krivim za kršenje finansijskih pravila Premijer lige. Ekipa Enca Mareske demonstrirala je silu i trijumfom zadržala tri boda prednosti na vrhu tabele. U jeku velikog skandala bez presedana, i ovaj uspjeh pašće u sjenku iščekivanja kazne kojom bi Siti mogao da bude izbačen iz lige.

Navijači Liverpula zato su skandirali gostima da su varalice, a Siti je poslije žalbe na presudu izašao na teren potpuno fokusiran i sasvim nadigrao "Redse". U tome im je pomoglo isključenje veziste Liverpula Rajana Gravenberha u 62. minutu. Nije prošlo mnogo, a Erling Holand je snažnim udarcem doveo tim do prednosti, pa je rezervista Džeremi Doku duplirao vođstvo na 2:0 sjajnim šutem pod prečku. Konačnih 0:3 na Enfildu postavio je Rajan Šerki, 12 minuta prije kraja, individualnom akcijom.

"Generacije navijača su prevarene"

Navijači Liverpula gledali su slom svog tima i razvili transparente: "Prevarene su generacije navijača", "Poslije svega, prevarili ste nas sve" dok su pristalice Sitija odgovorile zastavom "Vjerujemo u Kal­duna", pružajući podršku čelnicima svog kluba.

Imao je i Liverpul šanse, ali je golman Sitija Đanluiđi Donaruma u kratkom razmaku zaustavio udarce Viktora Munjoza i Gravenberha, dok je Holand propustio veliku priliku kada je, sam pred golom, poslao loptu pored stative. Međutim, faul Gravenberha nad Doukom za drugi žuti karton kao da je prelomio meč.

Očekivalo se da će Liverpul uspjeti da uzdrma Siti u najtežim danima tog kluba u novijoj istoriji, ali ipak je utisak da ni tim Andonija Iraole nema kvalitet za borbu sa najboljima, kao što ni prošlogodišnji sastav Arnea Slota nije bio u stanju za to. Povrh toga, veliki problem za domaće bile su povrede igrača koji su "pali" prethodnih nedjelja nastupajući za reprezentaciju - Aleksandera Isaka u Švedskoj, Dominika Soboslaja u Mađarskoj i Kodija Gakpa koji se povrijedio na gostovanju Holandije Srbiji u Beogradu.

Španac Viktor Munjoz bio je među najboljima u Liverpulu, ali je opet podbacio skupocjeni Florijan Virc, plaćen prošle godine 116 miliona funti, kao i Bredli Barkola, koji je ovog ljeta stigao za još više novca (123 miliona funti).

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Liverpul Mančester siti Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)