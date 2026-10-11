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Blamaža engleskog "talenta" od 105 miliona evra: "Sine, izađi sam sa terena"

Blamaža engleskog "talenta" od 105 miliona evra: "Sine, izađi sam sa terena"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Promašaj sezone Lijama Delapa, engleskog napadača za koga su tri kluba izdvojila više od 100 miliona evra na ime obeštećenja,

promasaj lijama delapa protiv kristal palasa Izvor: TV Arena sport/screenshot

Sramotan promašaj mladog engleskog napadača Lijama Delapa (23) na utakmici njegovog Notingem Foresta protiv Kristal Palasa. Sa nekoliko metara je imao vremena da se namjesti, da odabere koji dio mreže će pocijepati i šutirao je pravo u golmana Valtera Beniteza (33).

Ne bi trebalo oduzimati čuvaru mreže zasluge za ovu odbranu, ali mora se reći da se za sve ovde pitao napadač i obrukao se, pogledajte.

Pogledajte

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Promašaj Lijama Delapa na utakmici Kristal Palas Notingem Forest
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Delap do sada plaćen 105,3 miliona evra, za šta?

  I dalje mladi centarfor ponikao je u Mančester sitiju, a 2024. je prešao u Ipsvič za 17,8 miliona evra. Poslije toga je u ljeto 2025. prešao u Čelsi za 35,5 miliona evra, a ovog ljeta je stigao u Notingem Forest za 52,5 miliona evra.

Iako standardno igra, Delap se muči ove sezone u Forestu da pogađa, pa je postigao jedan gol u uvodnih pet kola, uključujući i današnji poraz od Kristal Palasa 1:3.

Ni u prethodnim klubovima nije se proslavio (najblaže rečeno), pa je u Čelsiju u 47 nastupa postigao samo tri gola. U Ipsviču je prethodno u 40 utakmica dao 12 golova.

Sin je legende

Delap je sin legendarnog irskog fudbalera Rorija Delapa (50), nekadapnjeg asa Sautemptona i Stouka, koji je igrao u veznom redu. Više od svoje igre nogom bio je poznat po snažnim rukama i dalekom izbačaju lopte iz auta. Na taj način je svojevremeno pomogao Stouku da postane premijerligaš i da se učvrsti u najvišem rangu.

(MONDO)

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Tagovi

Premijer liga Kristal Palas Notingem Forest

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