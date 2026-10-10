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Junajted i Totenhem nikad nisu bili lošiji: Velikani, ovo je za ispadanje iz Premijer lige

Junajted i Totenhem nikad nisu bili lošiji: Velikani, ovo je za ispadanje iz Premijer lige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mančester junajted i Totenhem su u ozbiljnoj krizi: remi na Old Trafordu dodatno pogoršava njihove sezone u Premijer ligi.

Mančester junajted - Totenhem Izvor: News Images / Sipa USA / Profimedia

Posljednji meč subotnjeg programa u Premijer ligi igrali su Mančester junajted i Totenhem, a dva slavna engleska kluba još jednom su iskoristila priliku da čitavom svijetu pokažu u kakvoj se krizi nalaze. Meč je završen bez pobjednika (1:1), iako su gosti bili bolji rival na ovom meču, pa je jako malo onih koji su stadion Old Traford napustili zadovoljni.

Domaćin je stigao do prednosti golom Brajana Mbeuma u 73. minutu, pet minuta kasnije isključen je Rodrigo Betankur, a Dominik Solanke je u drugom minutu nadoknade postavio konačan rezultat. Pojavio se napadač tima iz Londona kao spasilac na ovom meču, a treba još jednom istaći da Totenhem nije zaslužio da bude poražen na gostovanju u Mančesteru.

Ostaće nejasno zašto Luk Šo nije dobio crveni karton kada je isključen Betankur, jer su baš njih dvojica bili u konfliktu. Engleski fudbaler prošao je samo sa žutim kartonom, pa je Mančester junajted kraj meča dočekao sa igračem više. Nije im to mnogo pomoglo da poprave utisak na ovom meču, pa se već priča da Majkl Kerik nije pravo rješenje za slavni klub.

Nakon remija u šestom kolu Premijer lige Mančester junajted ima šest osvojenih bodova i trenutno je na 12. poziciji sa koje bi mogao da padne do kraja ove runde. Situacija je još lošija u taboru njihovih rivala. Na prvih šest mečeva u sezoni Totenhem ima tri remija i tri poraza, a sa tri osvojena boda i negativnom gol-razlikom (3:9) nalazi se u zoni ispadanja. Koventri bi osvajanjem barem boda protiv Njukasla mogao da ih pogura na pretposljednje mjesto.

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Tagovi

Premijer liga Mančester junajted Totenhem

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