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"Siti se vjerovatno više neće vratiti na Enfild"

"Siti se vjerovatno više neće vratiti na Enfild"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mančester siti je uhvaćen u teškom varanju i obesmislio je sve, pa i svoje titule, dominaciju i brojne pobjede. To je bio najjači utisak derbija protiv Liverpula na Enfildu.

Mančester siti Izvor: charnsitr/Shutterstock

Gorak je bio ukus nedjeljnog derbija Premijer lige, Liverpul - Mančester siti 0:3 (0:0). To što su gosti, najdominantniji engleski tim u posljednjih 10 godina, uhvaćeni u varanju finansijskih pravila za mnoge je obesmislilo takmičenje i sam meč, u iščekivanju kazne. Kazna će sigurno biti teška i mogla bi da znači i ispadanje iz Premijer lige na mnogo godina.

Siti je varao, a ljubitelji fudbala vjeruju da su protraćili vrijeme i veliki novac podržavajući svoje klubove koji su se protiv "građana" borili za titule, u nefer trci. U Engleskoj je snažan utisak da je Siti varanjem obesmislio sve. Pa i svoja velika rivalstva, poput onog sa Liverpulom i Mančester junajtedom.

"Junajted dobro zna kako izgleda prolazak kroz špalir pun mržnje dok se autobus približava stadionu Enfild. Bob Pejzli (ikona Liverpula) jednom je, tokom osamdesetih godina prošlog vijeka, ušao u autobus Mančester junajteda, u nadi da bi njegov razgovor sa Brajanom Robsonom pred navijačima smirio strasti dok se približavaju Enfildu. Ali to je bilo rivalstvo izgrađeno na čvrstim temeljima, a ne na živom pijesku. Plaćalo se britanskim funtama, a ne sumnjivim novcem iz Abu Dabija", konstatovao je zamjenik urednika Dejli mejl sporta, Jan Herbert.

U studiju Skaj sporta pred meč, Danijel Staridž govorio je o tome kako želi da zna na čemu je kada je riječ o sezoni 2013/14, koju je proveo u Liverpulu. Bila je to sezona zbog koje ovaj klub s pravom može da osjeća da mu je nešto oteto.

Roj Kin, važan dio nekadašnjeg, čistijeg i poštenijeg rivalstva Liverpula i Mančester junajteda, pogodio je suštinu tragedije koju je Sitijeva prevara ostavila za sobom. "Svi želimo da krenemo dalje. Ovo može da se vuče godinama i uništiće fudbal", kazao je Irac.

Sama utakmica nije i ne može biti u prvom planu. Herbert naglašava to da je Siti pobijedio golovima Erlinga Holanda, kome je prije 21 mjesec Siti dao ugovor na devet godina od 525.000 funti nedjeljno. Strijelac je bio i Džeremi Doku, rezervista Sitija koji prema uslovima novog ugovora zarađuje 180.000 funti nedjeljno.

"U vrijeme kada su se utakmice rješavale u poštenom nadmetanju, takav rezultat ispratio bi navijače Enfilda kući ispunjene bijesom i mržnjom. Međutim, oni koji su u nedjelju uveče napuštali stadiondjelovali su kao da ne znaju šta da misle o nevažnoj fusnoti u istoriji fiktivnog rivalstva i o Sitiju, koji se vjerovatno još dugo neće vratiti na ovo mjesto", zaključio je Herbert.

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Tagovi

Mančester siti fudbal Engleska Premijer liga

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