Stiven Džerard: "Hoću da Mančester siti pati, za sve što nam je oteto"

Legendarni kapiten Liverpula, Stiven Džerard, traži oštre kazne za Mančester siti, smatrajući da su potrebne kako bi se postavio primjer u Premijer ligi.

Izvor: Profimedia

Legendarni kapiten Liverpula Stiven Džerard (46) traži da Mančester siti bude oštro kažnjen zbog dokazanog kršenja pravila o finansijskom fer-pleju. Mimo propisa "građani" su u dugom nizu godina varali i poslovali na prljav način, a Stivi-Dži želi da zato u Sitiju pate.

Džerard hoće da u Sitiju pate bar kao što je on patio kada se okliznuo u derbiju protiv Čelsija u završnici sezone 2013/14, kada je Liverpul u posljednjim kolima predao titulu Sitiju. Istragom je utvrđeno da su "građani" i te godine varali i dovodili igrače onako kako niko ne bi smio.

"Ne shvatam ovo lično u smislu igrača Mančester sitija, jer su svi izuzetni. Živjeli su te trenutke i očigledno je da su sve to zaslužili... Nisam neko ko će sjedeti ovdje i pričati kako bih prihvatio šampionsku medalju Premijer lige, niti bih govorio da hoću jednu od njihovih. Pomirio sam se sa tim da nikad nisam osvojio Premijer ligu i da će mi to faliti. Pomirio sam se i sa time što mi se dogodilo na kraju te sezone i čuo sam od mnogih igrača Sitija i njihovih navijača da mi poručuju: 'Ne možeš nam to oduzeti'", rekao je Džerard u emisiji "Overlap Dejli"

"A uspomene koje su oni oduzeli?"

"A, šta ćemo sa uspomenama koje su oni uzeli ne samo od mene, već i od timova u kojima sam igrao u tih devet-deset godina? Šta ćemo sa navijačima Totenhema, Junajteda, Evertona, timova sa dna tabele, šta ćemo sa ekipama iz kupova? Svi u Sitiju, njihovi bivši igrači, aktuelni, kao i vlasnici kluba, svi koji imaju veze sa Sitijem trebalo bi da razmisle o uspomenama koje su oni ukrali od svih drugih".

Kakvu kaznu očekuje?

"Višegodišnje kazne su potrebne, to je moje mišljenje. Ne kažem da razmišljam ispravno, ali tako se osjećam dok ovo pričam. Mislim da ne bi bilo fer da ih prebace u Čempionšip zbog timova koji se tamo takmiče. Vjerujem da to nije ni dovoljno, jer će se odmah vratiti nazad. Pogledajte onaj tim koji je u nedjelju igrao protiv Liverpula, da li možete da ga zamislite tek u Čempionšipu? Uz svako poštovanje svima, vjerujem da nije fer da timovi iz tog ranga svake nedjelje igraju protiv Sitija, prije svega zbog potencijalno trećeg tima koji bi mogao da se plasira u Premijer ligu"

"Vjerujem da bi morala da im se uvede zabrana transfera. Vjerujem da bi morali i bodovi da im se oduzmu u određenom vremenskom periodu. I da se učini da pate kao što su oni činili da drugi pate devet-10 godina. To je moje mišljenje. Negdje mora biti postavljen primjer".

"Kazne moraju da budu oštre"

Džerard tvrdi da bi oštre kazne postavile primjer i pomogle Premijer ligi, njenom brendu, reputaciji, kao i čitavom svijetu.

"Sjedio sam u loži na Enfildu juče i bila je puna igrača iz inostranstva. Sve o čemu su htjeli da pričaju bilo je to što je Siti uradio. Sve to ima užasan efekat globalno. Što prije mora da bude riješeno i kazne moraju da budu oštre, da se ne bi ponavljalo. Oštro su kažnjeni Everton, Notingem Forest, vidjeli smo i primjere iz drugih saveza i zato želim puno sreće Premijer ligi, moraju da budu jaki"

U međuvremenu, Erling Holand je kupio vilu u Abu Dabiju, odakle su vlasnici Sitija, i to baš kraj vile svog oca. I na taj način je poslao poruku podrške gazdama, koje su izrazile oštro protivljenje presudi Premijer lige i odmah su uložile žalbu, sa vjerom da će ipak dokazati nevinost.

Bonus video: Liverpul - Mančester siti 0:3

Liverpul Mančester siti Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)