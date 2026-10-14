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Hrvat izludio igrače Bajerna u Ligi šampiona: Zlatko nije smio da uđe u njihovu svlačionicu zbog toga

Hrvat izludio igrače Bajerna u Ligi šampiona: Zlatko nije smio da uđe u njihovu svlačionicu zbog toga

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Veče u Ligi šampiona obilježio je i Zlatko TrIpić koji je uspio da izludi Majkla Olisea do te mjere da je igrač Bajerna dobio crveni karton.

Zlatko Tripić izluđivao igrače Bajerna Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Viking je šokirao minhenski Bajern i izvukao remi u Ligi šampiona (3:3). Čak domaći tim može da žali i za pobjedom pošto je vodio sa 2:0 na poluvremenu. Ostvaren je veliki rezultat za norveški tim i najveće zasluge za to pripadaju hrvatskom fudbaleru Zlatku Tripiću.

Ušao je u glavu fudbalerima Bajerna, pa je tako jednog od najboljih na svijetu potpuno izludio. Majkl Olise je zbog njega dobio crveni karton u 74. minutu. Bio je nervozan francuski fudbaler, dobio je žuti karton, a onda je pogodio loptom u glavu Tripića i sudija Kabakov iz Bugarske je odmah izvadio drugi žuti karton.

"Sjajno je što se tako veliki igrač, koji će možda dobiti Zlatnu loptu, iznervira zbog čovjeka iz Oftebra i Lingdala. Nije trebalo da očekuje da će se ovdje osjećati komforno", rekao je Tripić u izjavi za "TV2".

"Nisam smio to da uradim"

Tripić je rođen 1992. godine u Rijeci, odrastao je u Norveškoj, nosi broj 10 na leđima i kapitensku traku. Do te mjere je izludio igrače Bajerna da su o njemu u negativnom smislu pričali mnogi, pa i Hari Kejn koji se često žalio sudiji na poteze Hrvata. Meč je završio bez žutog kartona i sa upisanom asistencijom za vođstvo Vikinga.

"Skoro svi igrači Bajerna su me prozivali. Nisam smio da se usudim da odem u njihovu svlačionicu i pitam za dres", iskreno je odgovorio Tripić na pitanje o razmjeni dresova pošto su njegovi saigrači otišli u svlačionicu Bavaraca poslije utakmice.

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Tagovi

Zlatko Tripić fudbal Liga šampiona FK Bajern Minhen Viking

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