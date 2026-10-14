logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bruka Đanluiđija Donarume u Ligi šampiona: Bacao se, skakao, ali je na kraju primio gol

Bruka Đanluiđija Donarume u Ligi šampiona: Bacao se, skakao, ali je na kraju primio gol

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Đanluiđi Donaruma je primio neverovatan gol u porazu Mančester sitija od Pari Sen Žermena (2:4).

Bruka Đanluiđija Donarume u Ligi šampiona Izvor: Printscreen/Arenasport

Mančester siti se raspao u meču sa Pari Sen Žermenom i na kraju ubjedjivo izgubio, a umjesto da svoju ekipu sačuva, Đanluiđi Donaruma je kiksirao. On je jedini krivac za četvrti gol Pari Sen Žermena koji je postigao Magnes Akliuče u 62. minutu utakmice.

Taman je djelovalo da je Erling Holand pogotkom za 3:1 u 53. minutu uspio da donese nekakvu nadu za povratak "građanima", Donaruma je primio nevjerovatan gol. Mladi vezista PSŽ-a je šutnuo iz okreta, bez gledanja na gol, a uspio je da ga savlada.

Bio je ispred gol linije iskusni italijanski golman, čak je i zakačio loptu. Ipak, nastavila je ona polako da ide ka mreži i nakon toga je ušla u gol iako je uspio da se digne i baci ponovo Donaruma. Pogledajte ovaj njegov kiks: 

Pogledajte

00:58
Kiks Đanluiđija Donarume
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

 Na kraju je Mančester siti postigao još jedan gol, da napada i ima nekoliko strašnih pokušaja, ali je Pari Sen Žermen na kraju sačuvao svoju pobjedu. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:23
Rade Krunić Crvena zvezda Lugano
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona Mančester siti Pari Sen Žermen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC