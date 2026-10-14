Bruka Đanluiđija Donarume u Ligi šampiona: Bacao se, skakao, ali je na kraju primio gol

Đanluiđi Donaruma je primio neverovatan gol u porazu Mančester sitija od Pari Sen Žermena (2:4).

Izvor: Printscreen/Arenasport

Mančester siti se raspao u meču sa Pari Sen Žermenom i na kraju ubjedjivo izgubio, a umjesto da svoju ekipu sačuva, Đanluiđi Donaruma je kiksirao. On je jedini krivac za četvrti gol Pari Sen Žermena koji je postigao Magnes Akliuče u 62. minutu utakmice.

Taman je djelovalo da je Erling Holand pogotkom za 3:1 u 53. minutu uspio da donese nekakvu nadu za povratak "građanima", Donaruma je primio nevjerovatan gol. Mladi vezista PSŽ-a je šutnuo iz okreta, bez gledanja na gol, a uspio je da ga savlada.

Bio je ispred gol linije iskusni italijanski golman, čak je i zakačio loptu. Ipak, nastavila je ona polako da ide ka mreži i nakon toga je ušla u gol iako je uspio da se digne i baci ponovo Donaruma. Pogledajte ovaj njegov kiks:

Pogledajte 00:58 Kiks Đanluiđija Donarume Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

Na kraju je Mančester siti postigao još jedan gol, da napada i ima nekoliko strašnih pokušaja, ali je Pari Sen Žermen na kraju sačuvao svoju pobjedu.

(MONDO)

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