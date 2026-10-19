Dok Pariz gori, Lamin Jamal stiže u grad: Haos na ulicama, a na Parku prinčeva PSŽ - Barselona

Utakmica PSŽ-a i Barselone u Ligi šampiona dolazi usred haosa u Parizu, a Lamin Jamal će biti u centru pažnje, kao i uvijek.

Izvor: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Utakmicama 3. kola u utorak, 20. oktobra, nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Ligi šampiona, a najveći meč biće odigran u utorak, kada će branilac titule Pari Sen Žermen dočekati Barselonu usred ogromnih nereda u Parizu i širom Francuske.

Biće to spektakl koji će pratiti cijeli svijet, jer će na jednoj strani biti domaćin, dvostruki uzastopni šampion Evrope, a na drugoj trenutno najdominantniji tim svijeta - Barselona Hansija Flika koja ove sezone ima učinak 11/11, od čega u Primeri 2/2.

U dosadašnjim mečevima Lige šampiona, Barsa je ubjedljivo (kao i sve) pobijedila Fejenord i Galatasaraj, ukupnom gol-razlikom 9:2. Sa druge strane, PSŽ ima takođe perfektan učinak u LŠ i ostvario ga je značajno teže, jer je prošle sedmice pobijedio Mančester siti na gostovanju 4:2, a prethodno je pobijedio i Slovan iz Bratislave 6:1.

Kada se igraju mečevi?

Prve utakmice drugog kola igraće se u utorak od 18.45 časova kada će Sabah ugostiti Borusiju Dortmund, a u isto vrijeme u Istanbulu igraće Fenerbahče i Slavija iz Praga.

Od 21 sat igraće se sedam mečeva: PSŽ-Barselona, Mančester siti-AEK Atina, Liverpul-Viljareal, Štutgart-Atletiko Madrid, Napoli-Bode, Roma-Slovan Bratislava, Porto-PSV.

Program u srijedu otvoriće dueli od 18.45 časova između Koma i Mančester junajteda, odnosno Lila i Galatasaraja. Preostale utakmice od 21 čas igraće: Bajern-Arsenal, Real Madrid-Lajpcig, Inter-Šahtjor, Aston vila-Viking, Sporting Lisabon-LASK, Betis-Fejenord, Klub Briž-Lans.

PSŽ, Barselona, Aston vila, Štutgart, Liverpul, Sporting, Arsenal, Real i Betis imaju po maksimalnih šest bodova poslije dva odigrana kola u Ligi šampiona.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(Tačno/MONDO)