Marko Nikolić je kritikovao izvještavanje televizije "Mega" prije meča AEK-a i Šahtjora.

Izvor: YouTube/a-sports/Screenshot

Marko Nikolić doživio je poraz sa svojim AEK-om u drugom kolu Lige šampiona protiv Šahtjora iz Donjecka (3:1) u meču koji je odigran na londonskom "Stamford bridžu". Njegova ekipa povela je golom Lovra Majera u 28. minutu, stvorila je sijaset šansi, ali Šahtjor je bio precizniji pred protivničkim golom i napravio je preokret u režiji Pedrinja, Tobijasa i Mendoze. Zbog toga se AEK u Atinu vratio praznih šaka, ali i frustriran načinom na koji se o njima izvještava u Grčkoj.

Zbog toga je, prvi put od kada je trener AEK-a, Marko Nikolić podigao glas i direktno je zamjerio reporteru televizije "Mega" koja ga je iznervirala uoči samog meča načinom na koji je najavljivala meč sa Šahtjorom, kao da je klub iz Donjecka - grčki.

Šta je Marko Nikolić zamjerio?

Marko Nikolić pita novinara za objavu TV Izvor: YouTube/a-sports

Uoči utakmice, televizija "Mega" je na društvenim mrežama najavljivala meč Šahtjora i AEK-a tako što je u prvi plan stavljala fudbalera ukrajinskog tima, što su svi u Atini primijetili. Navijači su prvobitno počeli da "vrše presing" na televiziju koja se nije proslavila objavama, a onda je i Marko Nikolić iskoristio priliku da ih pecne.

"Mogu li ja vas da pitam nešto? S kojim igračem ste najavljivali meč AEK-a? Da li znate njegovo ime?", ponavljao je Nikolić dok ga je grčki novinar gledao "bijelo", a potom se umiješao i portparol koji je ponovio istu stvar.

Vidi opis Marko Nikolić prije poraza AEK-a kritikovao grčkog novinara: "A mogu li ja nešto vas da pitam? Hvala i doviđenja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports Br. slika: 10 10 / 10

Kada nije dobio odgovor, Marko Nikolić se pokupio i otišao, dok prije toga nije propustio šansu da nahvali svoje igrače: "Veoma sam zadovoljan igrom momaka. Bili smo ofanzivni, igrali smo energično, stvarali šanse iz igre, ali i iz prekida", rekao je srpski trener.

"Sreća nam nije bila naklonjena, okrenula nam je leđa u dvije situacije. Protivnička ekipa je postigla golove u tim momentima, uz veliku dozu sreće. Naravno, na obje situacije uticale su i sudijske odluke. Iskreno, još nam nije jasno zbog čega je dosuđen penal. Zadovoljan sam zalaganjem momaka. Rezultat je nepravedan i mogli smo da pobijedimo da nas je u pojedinim situacijama poslužila sreća. Veliko hvala navijačima na podršci".

Pogledajte i kako je izgledala objava koju je koristila televizija "Mega" uoči utakmice Šahtjora i AEK-a iz Atine:

BONUS VIDEO:

Pogledajte 08:20 Marko Nikolić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)