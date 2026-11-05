Marko Nikolić: "Murinjo je svuda osvajao titule, mnogo mi znače njegovi komplimenti"

Marko Nikolić je poslije meča i poraza od Real Madrida pričao o AEK-u, samoj utakmici, pristupu koji ima, rečima Žozea Murinja...

Izvor: YouTube/AEK FC

AEK je dva puta vodio, ali je na kraju izgubio od Real Madrida u Ligi šampiona (3:2). Srpski stručnjak Marko Nikolić se obratio poslije meča na konferenciji i priznao je da su mu osjećanja pomiješana zbog rezultata.

"Poslije ovakve utakmice imam dva jaka osjećaja. Prvi je da smo veoma ponosni i da smo veoma tužni. Srećni smo zbog načina na koji smo odigrali, truda, pristupa, mentaliteta, kvaliteta. Tužan sam zbog rezultata, uvijek želimo da izvučemo nešto iz mečeva. Ovo je temelj za ono što nas čeka u budućnosti i treba da prenesemo ovakve partije i u domaću ligu. Mislim da je ključni momenat u ovom meču bio drugi gol Reala, da smo izdržali malo duže... Možda bismo uspjeli da izvučemo bar bod, možda čak i pobjedu", počeo je Nikolić.

Ističe da je sve ovo za njegov tim proces učenja i da je Liga šampiona najjače takmičenje.

"Imamo dosta razloga za zadovoljstvo, žao mi je zbog igrača i navijača. Uživamo da igramo pred ovom sjajnom publikom, atmosfera je bila sjajna, moramo da štitimo to po svaku cijenu. Ima nekih autsajdera koji žele da upropaste našu hemiju i energiju, ali mislim da navijači to shvataju i da će stajati uz naš tim. Liga šampiona je elitni nivo evropskog fudbala, imali smo veoma težak žrijeb, moramo da budemo realni. Real, Mančester siti, Komo, Roma, Dortmund, Galatasaraj, sve to su dobri timovi. Imamo LASK i Šahtjor koji su donekle timovi na sličnom nivou kao mi. Još jednom želim da kažem da je ovo takmičenje veoma važno za nas, moramo da uživamo, da se takmičimo, ovakve utakmice će nam mnogo značiti."

"Ostaviće ovo ožiljke"

AEK Real Madrid highlights Izvor: YouTube/Arena sport

Naglasio je da je sama postava Žozea Murinja u kojoj su bile najveće zvijezde pokazatelj koliko poštuje AEK.

"Nije lako pričati o ovome, moraš da razumiješ fudbal. Možda su neki mislili da će doći ovdje sa namjerom da rotiraju igrače, da daju šansu onima koji su svježiji, ali nisu to uradili. Ostavili su samo Ardu Turana. O Bože, ne Ardu Turana, Ardu Gulera. Nije jednostavno, nije lako biti mentalno, fizički, spreman da igraš na svaka tri dana na ovom nivou. Mi nismo uspjeli prije tri dana, sada jesmo, onda nas čeka naredni meč za tri dana."

Srbin ističe da je domaća liga prioritet za njih.

"Grčka liga je naš prioritet, to je realistično takmičenje u kom možemo da se takmičimo na najviše ciljeve. I to ćemo probati do kraja sezone. U Ligi šampiona imamo veliki motiv, inspiraciju, fizička potrošnja je velika. Kao što je ova utakmica, ostaviće ovo definitivno neke ožiljke i fizički i mentalno, zato je potrebno da imaš veliki broj kvalitetnih igrača da bi na svaka tri dana igrao važne mečeve. Onda imamo reprezentativnu pauzu, pa onda slede nove važne utakmice, derbi za derbijem. Sigurno će biti oscilacija."

"Nikada to ne bih promijenio"

Prezadovoljan je načinom na koji je njegova ekipa odigrala i na to je ponosan.

"Možemo da budemo ponosni na prikazano. Ovo je jedna stvar koja je najvažnija, kada vidiš svoj tim da umire na terenu, da daje srce, to je razlog zašto smo osvojili igu prošle sezone. Moramo to da štitimo, navijači to vole o ovom timu. U ovakvom kalendaru je nemoguće da svaki meč igraš na isti način. Nekad padneš, nekad si gore, fizički i emotivno je teško. Moje mišljenje je objektivno, zato sam i rekao da smo možda više zaslužili iz ovog meča. Prebrzo smo primili taj drugi gol poslije našeg vođstva, da je prošlo više vremena, ko zna šta bi bilo. Ne zaboravite da smo imali i onu jednu kontru četiri na dva, da je lopta prošla... Ali, ako budemo pametni u klubu i timu, ovo treba da nam bude lekcija da gradimo nešto za budućnost."

Španski novinar ga je pitao da li je poraz došao zato što je njegov tim igrao previše hrabro i išao na gol. Da je možda bilo bolje da su se povukli poslije datog gola...

"Da, možete da gledate to i na takav način. Ali, naš stav je drugačiji i naš pristup ovom meču je da idemo da se borimo, da probamo da pobijedimo. Nismo išli da se plašimo i čekamo. Nisam takav tim trenera, za mene je fudbal igra u kojoj je rezultat uvijek bitan. O tome se priča i prije i poslije meča. Imam veliko poštovanje prema Žozeu Murinju zbog toga, gdje god je igrao, imao je rezultate. Naš pristup je bio takav, da smo hteli rezultat, da smo možda bili svježiji, da smo bili precizniji sa nekim dodavanjima, možda smo mogli i da dobijemo meč. Ponavljam da smo imali tu kontru, htjeli gol, eto, nismo uspjeli. Da li bih nešto promijenio u pristupu? Ne, išao bih na pobjedu ponovo."

"Žoze je najveći ikada, čuti njegove pohvale..."

Žoze Murinjo je iznio niz pohvala na račun grčke ekipe i na račun Marka Nikolića.

"Ne znam, nisam vidio šta je rekao. Ja sam trener, lepo je čuti lijepe riječi o nama od Žozea. To su lijepe riječi. Prije meča sam mu rekao da za mene nije 'Gospodin Posebni', već da je jedan od najvećih ikada. U današnje vrijeme preko medija i društvenih mreža može te da predstavite stvari na jedan ili drugi način, da utičete na mišljenje javnosti, navijače. Imate trenere koji su moderniji možda i slično, ali onda pogledate njihov CV i nema rezultata. Onda pogledate šta je Murinjo uradio, koliko titula ima. I to u različitim sredinama. Tako da mi znače takvi komplimenti", zaključio je Nikolić.