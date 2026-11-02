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Marko Nikolić i Luka Jović dočekuju Real Madrid: Murinjov super-tim u Atini u naponu snage

Marko Nikolić i Luka Jović dočekuju Real Madrid: Murinjov super-tim u Atini u naponu snage

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Real Madrid u velikom zaletu dolazi u Atinu, na utakmicu protiv AEK-a naših Marka Nikolića i Luka Jovića.

Liga šampiona parovi 4. kola Izvor: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

U naredna dva dana biće odigrani mečevi četvrtog kola fudbalske Lige šampiona, branilac titule ekipa Pari Sen Žermena će u utorak gostovati Viljarealu, dok će Atletiko Madrid dočekati Bajern.

Fudbaleri madridskog Reala će u srijedu gostovati atinskom AEK-u, koji sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić. Tim srpskog stručnjaka ulazi u taj meč uzdrman porazom od Panatinaikosa u atinskom derbiju u nedelju uveče. Nikolićeva ekipa je u dosadašnja tri kola pobedila LASK 1:0, pa izgubila u Engleskoj od Šahtjora 1:3 i Mančester sitija 1:5.

Real Madrid je pun samopouzdanja od trijumfa protiv Barselone u "El Klasiku" na Nou Kampu 25. oktobra i za sobom u Ligi šampiona ima pobjede protiv Intera (2:1), Rome (4:3) i Sevilje (4:1). Uoči gostovanja u Atini, Real je rutinski pobijedio u nedjelju na gostovanju Rasing Santanderu 3:0, čime je još jednom potvrdio sjajnu formu.

Biće to i duel Luke Jovića protiv svog nekadašnjeg, "kraljevskog kluba", za koji je odigrao 51 meč i dao tri gola u periodu od 2019. do 2022.

Poput AEK-a, u ponedeljak je veoma uzdrman je i Liverpul, jer je tokom vikenda izgubio od Arsenala i već daleko pao ispod lidera na tabeli. "Redsi" će gostovati u Istanbulu ambicioznom Fenerbahčeu.

Parovi 4. kola Lige šampiona:

Utorak, 3. novembar: Šahtjor - Sporting (18.45 časova), Galatasaraj - Štutgart (18.45), Barselona - Aston Vila (21), Atletiko Madrid - Bajern (21), Mančester junajted - Roma (21), Fejenord - Inter (21), Bode/Glimt - Lil (21), Viljareal - Pari Sen Žermen (21), LASK - Slovan (21).

Srijeda, 4. novembar: Fenerbahče - Liverpul (18.45), AEK - Real Madrid (18.45), Borusija Dortmund - Betis (21), Porto - Napoli (21), PSV - Klub Briž (21), Lajpcig - Mančester siti (21), Slavija - Arsenal (21), Lans - Komo (21) i Viking - Sabah (21).



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Tagovi

Liga šampiona fudbal AEK Luka Jović Real Madrid Marko Nikolić

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