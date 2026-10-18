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Crvena zvezda pokrenula lavinu: Više od100 NBA igrača gleda ka Evroligi, jednog povezuju sa Partizanom

Crvena zvezda pokrenula lavinu: Više od100 NBA igrača gleda ka Evroligi, jednog povezuju sa Partizanom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nakon dolazaka Lonija Vokera u Bešiktaš i Kristijana Kolokoa u Crvenu zvezdu, očekuje se još mnogo potpisa otpuštenih NBA igrača u Evroligi. U igri je i Partizan.

Klubovi iz Evrolige dovode pojačanja iz NBA Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pokrenula lavinu potpisom Kristijana Koloka. Kamerunski centar je kompletirao tim Ibona Navara, a on je samo prvi od NBA igrača koji su dobili otkaze koji će stići u Evroligu.

Skoro svi timovi traže nešto novo na tržištu, pa se tako nekadašnji deveti pik na draftu Džeremi Sohan dovodi u vezu sa Partizanom. A koliko zapravo ima da se bira?

Koliko igrača je slobodno?

Mnogo. Ovog ponedjeljka će NBA timovi objaviti ko ostaje u sastavima i očekuje se da svaka ekipa otpusti dva do četiri igrača, kao što su Pelikani nedavno otpustili Koloka. Do sada je već otpušteno 65 košarkaša, što znači da se očekuje više od 100 slobodnih igrača na tržištu. Manji broj će ipak sačekati i naći angažman u drugoj NBA ekipi, neki će ostati u razvojnoj ligi, neki otići u Kinu ili Portoriko, ali će sigurno biti i mnogo evroligaških pojačanja.

O čemu se šuška?

Baskonija je htjela Kolokoa koga je pokupila Crvena zvezda, kao i Skala Labisijea, koji je to odbio jer ne želi da igra u Evropi. Loni Voker se već snašao i potpisao je za Bešiktaš kod Dušana Alimpijevića.

Valensija je na tržištu nakon odlaska Jankubu Sime u Albu i povrede Mohameda Gaja, dok Barselona takođe traži centra koji bi pojačao konkurenciju Džošu Nebu, Balcerovskom i Nkamui. U ponedjeljak ćemo tačno znati ko je dobio otkaz i evroligaši će moći da biraju. Već u narednom kolu biće debitanata, a sigurno će tu biti i vrlo poznatih imena.

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Tagovi

Evroliga NBA liga KK Crvena zvezda KK Partizan

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