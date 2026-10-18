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Partizan u igri za moćno NBA pojačanje? Deveti pik na draftu napravio pomamu u Evroligi

Partizan u igri za moćno NBA pojačanje? Deveti pik na draftu napravio pomamu u Evroligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Krilni centar Džeremi Sohan dobio je otkaz u NBA samo nekoliko dana pred početak sezone.

KK Partizan želi Džeremija Sohana Izvor: FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL / imago sportfotodienst / Profimedia

KK Partizan hitno mora da pronađe pojačanje na visokim pozicijama. Nakon povrede Tonjea Džekirija i Dereka Vilisa, to je i više nego jasno, dok Žofri Lovernj očigledno nije spreman za evroligaške izazove.

Crno-bijeli već odavno prate tržište sa fokusom na NBA, a sada im se otvorila zanimljiva opcija. Portland Trejlblejzersi su otpustili krilnog centra Džeremija Sohana, samo nekoliko mjeseci nakon što je potpisao jednogodišnji ugovor.

Uveliko se već spekuliše da su za njegov angažman zainteresovani evroligaši, među kojima Efes, Barselona i Partizan.

Ko je Džeremi Sohan?

Sohan je izabran kao deveti pik na draftu 2022. godine, odigrao je četiri pripremne utakmice za Portland, nakon što je prethodno bio član San Antonija i Njujorka.

Tokom NBA karijere, Sohan je u prosjeku bilježio 9,9 poena, 5,4 skoka i 2,5 asistencija po utakmici. Njegova najuspješnija sezona bila je 2023/24, kada je ostvarivao prosjek od 11,6 poena, 6,4 skoka i 3,4 asistencije po meču.

Ovaj dvadesettrogodišnjak je, nakon svoje debitantske sezone u dresu San Antonija, takođe izabran u drugu idealnu petorku novajlija u NBA ligi.

Poznat po svojoj odbrambenoj svestranosti, fizičkoj snazi i sposobnosti da čuva igrače na različitim pozicijama, Sohan bi mogao biti zanimljivo pojačanje za mnoge NBA timove, ali i evroligaše.

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KK Partizan

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