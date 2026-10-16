Partizan je poslije dobrog starta sezone i tri pobjede u nizu sada vezao tri poraza i problemi su vidljivi i golim okom.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Partizan je sezonu započeo savršeno i upisao tri pobjede u nizu u Evroligi, sada je krenuo rolerkoster i tri uzastopna poraza. Dakle, poslije šest kola je na skoru 3-3 i slijedi derbi sa Crvenom zvezdom 22. oktobra.

Šta je problem crno-bijelih? I zašto je došlo do poraza? Nije potrebna neka duboka analiza, sve je vidljivo golim okom. Prvo i glavno je snaga timova od kojih je izgubio (Real u Madridu, Panatinaikos u Beogradu i Fenerbahče u Istanbulu), ali to nije jedini razlog.

Mnogo veći problem je stanje na terenu sa desetkovanim sastavom. Jednostavno - Partizan nema šutere. Osim Karlika Džounsa nema igrača kom može da se vjeruje sa loptom u rukama i da se očekuju poeni. Kada njega zatvore, kao što su to uradili i Željko Obradović i Šarunas Jasikevičijus, rješenje se ne nazire.

Kako bez Karlika?

Karlik Džouns je na prve četiri utakmice ubacio 75 poena za šta je dobio i MVP priznanje, a na posljednje dvije ukupno 14, uz probleme sa šutom (ukupno 3/15 za dva, 0/3 za tri). Jednostavno, i PAO i Fener su ga "prebili", udvajali, udarali, tjerali ga da "izmišlja" poene na drugi način.

Kada je zatvoren, jedino i logično rješenje je dodavanje ka otvorenim saigračima. Ali, problem je kada svi oni promašuju. U Istanbulu je bilo 37 odsto za dva (17/46) i 30 odsto za tri (6/20). Timovi nemaju problem da puštaju neke druge igrače Partizana da šutiraju, pa je tako recimo Alesandro Pajola šutirao 0/5 za tri protiv Fenerbahčea. Još jedan primer je i ostavljanje na šutu Arijana Lakića koji je na šest mečeva šutirao dosta. Ima 6/27 za tri (22,2 odsto) i samo dva šuta za dva (1/2).

Šta je rješenje?

Vidi opis Partizan je u problemu i to se vidi iz aviona: Postoji samo jedno rješenje, sasvim logično Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Prilično je jednostavno - Partizan mora da dovede pojačanja. Neophodan je bar jedan šuter i neko sa poenima u rukama. Loni Voker bio je jedna od opcija, ali je otišao u Bešiktaš. Čeka se "sječa" u NBA ligi, ali čak i da dođe neko od njih biće potrebno vrijeme i period adaptacije na evropsku košarku. Crno-bijeli su pred peto kolo bili na 19. mjestu po broju ubačenih trojki (30,2 odsto).

"Partizan sem Tompsona nema čistog šutera, Karlik će uvijek da bude prioritet protivničke odbrane. Da li će da ga puste da igra jedan na jedan jer će Pajola ili Lakić da budu otvoreni? Pustiće ih da šutiraju i to će biti problem cijele sezone ako ne dođu pojačanja. Partizan je pokazao kvalitet koji je lak za skauting protivnika. Znamo ko je kvalitetan. Zna se ko vozi, a ko otvara kapiju. Da se tako izrazim", rekao je Nikola Lončar.

Povreda Džekirija i problemi

U Istanbulu se pojavio novi problem za Penjaroju. Povijredio se Tonje Džekiri. U pitanju je primicač i magnetnu rezonancu će odraditi po povratku u Beograd. Tek poslije toga će biti poznato i kolika pauza ga čeka. Pre njega se povrijedio Derik Vilis za kog se još ne zna kada će na teren.

Vanja Marinković je u procesu rehabilitacije i teško je reći kada bi mogao da zaigra. Još nije ni u procesu punog treninga i nije isključeno da se vrati tek krajem godine ili početkom sledeće. Povrede su, nažalost, sastavni dio svakog sporta. Partizan i bez toga ima probleme sa malim brojem igrača u sastavu i moraće što pre ljudi iz kluba da reaguju i da nađu pojačanja. Banža Si (36) je iznuđeno rješenje i to kratkoročno.

Šta čeka Partizan u oktobru?

Partizan ima još tri evroligaška meča u oktobru, prvi naredni je večiti derbi sa Crvenom zvezdom 22. oktobra. Onda slijede dva gostovanja. Između toga ima i dve utakmice u ABA ligi protiv Bosne kod kuće (18. oktobar) i Spartaka u Subotici (25. oktobar). Ovako izgleda raspored u Evroligi: