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Tabela Evrolige poslije poraza Partizana: Crno-bijeli pali, slijedi derbi sa Zvezdom

Tabela Evrolige poslije poraza Partizana: Crno-bijeli pali, slijedi derbi sa Zvezdom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ovako izgleda tabela Evrolige poslije poraza Partizana od Fenerbahčea i skora 3-3.

Tabela Evrolige poslije pet kola Partizan deseti Izvor: MN Press/Printscreen/Flashscore

Partizan je sezonu započeo sa tri pobjede u nizu, pa su uslijedila tri poraza i sada ima skor 3-3 u Evroligi. Poslije meča u Istanbulu je pao na tabeli elitnog takmičenja.

Tim Đoana Penjaroje je sada na 10. poziciji sa skorom 3-3 i ako Real opravda ulogu favorita i savlada Asvel u Madridu izjednačiće se sa crno-bijelima po skoru. Ispred su Virtus, Barselona, Hapoel i Crvena zvezda sa skorom 3-2, uz napomenu da spomenute ekipe tek treba da odigraju svoje mečeve.

Dubai je srušio Armani u Milanu poslije dramatične završnice (101:97) i tako poboljšao skor na 4-2, dok je Makabi šokirao Valensiju u Španiji i nanio joj drugi poraz (91:88).

Šta čeka Partizan u oktobru?

Partizan ima još tri utakmice u Evroligi u oktobru i prva sljedeća je vječiti derbi sa Crvenom zvezdom koji se igra 22. oktobra. Onda slijede dva gostovanja...

  • 22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati
  • 28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati
  • 30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

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