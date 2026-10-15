Penjaroja potvrdio lošu vijest: "Džekiri se povrijedio, sve smo morali da mijenjamo"

Đoan Penjaroja se oglasio poslije poraza Partizana od Fenerbahčea i objasnio razloge loše igre svog tima.

Izvor: Printscreen/Facebook/FBbasketbol

Partizan je izgubio od Fenerbahčea (74:65) i poslije tog meča je Đoan Penjaroja došao na konferenciju za medije. Svjestan je bio da je njegov tim odigrao veoma loše u drugom poluvremenu i da je to skupo koštalo ekipu.

"Čestitam Fenerbahčeu, teško je takmičiti se u ovoj Areni, posebno sa slabim procentom šuta za dva i tri, promašili smo 11 slobodnih bacanja. Sve to su ključevi utakmice, uz lošu igru u prva tri-četiri minuta treće četvrtine. Igrali smo veoma dobru odbranu, jeste se Fenerbahče mučio sa šutom za tri, ali mislim da smo igrali solidno u defanzivi", rekao je Penjaroja.

Ponovo je u prvi plan stavio treću dionicu u kojoj je njegov tim primio 34 poena.

"Poslije prvog poluvremena odbrana kao da nije postojala, dali su nekih sedam polaganja u tom periodu i onda je meč bio gotov. Slično kao protiv Panatinaikosa, mnogo loša tri-četiri minuta u trećem kvartalu."

"Džekiri se povrijedio, moramo da pomognemo Karliku"

Izvor: MN PRESS

Potvrdio je Penjaroja da se Tonje Džekiri povrijedio. Prve informacije su da je u pitanju primicač, ali se čeka potvrda. Uz to je rekao da ekipa mora da pomogne Karliku Džounsu koji je meč završio sa samo šest poena.

"Jasno je u ovom momentu, posebno u posljednje tri utakmice, da se mučimo sa procentima šuta. Poslije povrede Džekirija, moramo da promijenimo naš plan igre. Moramo da nađemo način da igramo bolje, da stvaramo bolje situacije. Čuo sam da je oboren rekord Evrolige sa 14 blokada Fenerbahčea, to je previše. Fizički jaka utakmica, moramo da pomognemo Karliku, posebno u situacijama jedan na jedan."

Partizan je ušao u meč sa nekoliko pogođenih trojki, pa su onda krenuli promašaji. Na kraju - 6/20 za tri.

"Počeli smo meč dobrim procentom za tri. Teško je dobiti ovdje sa procentom koji smo imali na kraju. Ubijeđen sam da bismo imali šansu za pobjedu da nismo tako loše igrali odbranu na startu treće četvrtine. Dali su nam 34 poena u toj dionici", zaključio je Penjaroja.

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