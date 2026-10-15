Partizan stao u drugom poluvremenu i izgubio: Fenerbahče ogolio sve mane crno-bijelih

Partizan je izgubio od Fenerbahčea u šestom kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio od Fenerbahčea - 74:65. Pokazao je srpski tim mnogo bolju partiju u odnosu na meč sa Panatinaikosom u Areni, imao i dvocifren plus u prvom poluvremenu, ali se sve promijenilo u drugom dijelu igre. Uz to je Đoan Penjaroja ostao i bez Tonjea Džekirija koji se povrijedio još u prvoj dionici.

Previše promašaja, dosta grešaka u defanzivnom skoku, turski tim je uhvatio previše lopti pod košem Partizana i tako došao do drugih, pa i trećih napada i prilike da dođe do poena. Ako se sve to pogleda, na kraju je rezultat bio i dobar, ali je je ovo treći uzastopni poraz Partizana poslije tri uzastopne pobjede.

Fenerbahče je imao 44 skoka, od čega 12 u napadu, uz 14 blokada. Uz to je Fener "davio" Karlika Džounsa, pravio mu dodatne probleme, onemogućio mu da igra u napadu onako kako želi, pa je tako meč završio sa samo šest poena (1/7 za dva, uz 8 asistencija).

Fenerbahče: Larkin 3, Bingam 4 (9sk, 5blk), Boldvin 11, Meli 2 (6sk), Šanli 2, Horton Taker 14 (6sk, 5as), Juzang, Forest 5, Ki 5, Klajburn 11

Partizan: Olmen 7, Džouns 6 (1/7 za dva, 8as), Vildoza 5, Tompson 13, Tanasković 6 (4sk), Stivens 12, Hejs 12, Lakić (4sk), Džekiri 2, Pajola

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