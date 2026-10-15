Lončar upozorava Partizan: "Ako to ne urade što prije, imaće ozbiljan problem"

Nikola Lončar pričao je o problemima u igri Partizana i naglašava da mora što prije da se dovedu pojačanja inače će ekipa da bude u još većim problemima.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

KK Partizan je počeo sezonu sa 3-0 u Evroligi, pa su se onda dogodila dva poraza u Evroligi od Reala u Madridu i Panatinaikosa u Beogradu. Još uvijek se ekipa traži, ima vrline, ali i mane i o tome je pričao bivši igrač crno-bijelih Nikola Lončar.

"Vildoza, Karlik i Pajola rade sve za tim, fali još jedan kreator, skorer. Vidjećemo Stivensa koji je pokazao neke kvalitetne znake. Šut i nepoznavanje igre i nemanja kreacije može dosta da ga eliminiše u meču. Treba da pokaže korak naprijed. Za centre ne možemo ništa da kažemo, Džekiri radi svoj posao. Hejs je dao jednu trojku protiv Panate, treću u karijeri. I on i Lovernj treba da budu dosta bolji u svim fazama igre", rekao je Lončar.

Nada se da će Partizan protiv Fenerbahčea da pokaže mnogo bolju igru.

"Partizan je dobro počeo sezonu sa 3-0, sve je izgledalo kako treba, rivali možda nisu bili tako dobri, bili su na nivou Partizana. Onda je došao Real, pa PAO, sada Fener. Treba Partizan da pokuša da bude bolji nego u prethodnom meču. Slijedi derbi sa Zvezdom. Nadam se dobroj igri Partizana, dobrom rezultatu, nadam se pobjedi. Nemam nekakva očekivanja, ali se nadam pobjedi.

"Partizan mora da rizikuje"

Partizan je na 19. mjestu u Evroligi po broju ubačenih trojki, previše promašuju i to je jasno svima.

"Mislim da je pitanje forme, momenta, to su bili dobri šutevi, preko 50 odsto šuteva je bilo dobro, izgrađenih, dobro kretanje lopte. Dođu mečevi u sezoni kada igrači ne pogađaju iako treniraju. Dođu trenuci gdje i igrači i sudije i treneri imaju loš dan, to se dogodilo protiv Reala i Panatinaikosa i ne može gore da bude. Fener će pokazati poštovanje prema Partizanu, iako zna da je kvalitetniji i bolji. Po meni zavisi dosta kako će Partizan da napadne, ne može da igra na 50 poena, mora da ide na trku, tranziciju. Mora da rizikuje u igri da bi bio konkurentan. Ako se čeka serija 10-0 ili tako nešto, to ne može da se dozvoli.

"Ako ne dođu pojačanja, biće velikih problema"

Lončar se nada da će Partizan što prije da dovede pojačanja, posebno šutere i igrače koji imaju poene u rukama. Ne može Karlik Džouns sve sam...

"Bez obzira što će neki da pogode trojku, nisu konstantni šutevi. Nema Partizan čistog šutera, sem Tompsona. Svi mogu da ubace, ali nemaju konstantnost, svi su na 30+, niko nije na 40 odsto, ti igrači kada ubace, onda pažnja mora da se ubaci. Karlik će uvijek da bude prioritet odbrane rivala Partizana. Da li će da ga puste da igra jedan na jedan zato što će Pajola ili Lakić da budu otvoreni? Pustiće ih da šutiraju. To će biti problem cijele sezone, ako se ne dese promjene i ne dođu novi igrači. Partizan je pokazao kvalitet koji je lak za skauting protivnika. Znamo ko je kvalitetan, zna se ko vozi, a ko otvara kapiju, da se tako izrazim."

Jedan od igrača koji se dovodio u vezu sa Partizanom je Loni Voker, ali je on završio u Bešiktašu. Sada se čeka "sječa" u NBA ligi i potencijalna pojačanja.

"Pojavljuju se igrači sa 21-22 godine, niko od njih nije rutiner kao recimo Voker koji je fenomenalan skorer, svi ostali su mačka u džaku manje-više. Treba rizikovati, on može da ubaci 20 poena svaki meč. Ako imaš lovu", zaključio je Lončar.

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